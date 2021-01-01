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Реал сократил зарплаты футболистам на 10%

Испания
(1 голосов)

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Реал сократил зарплаты футболистам на 10%
Новина українською

Зарплаты игроков мадридского "Реала" сократили на 10%. Об этом сообщает Marca.

Издание отмечает, что такой шаг был согласован между руководством клуба и самими футболистами.

"Реал" уже делал так же в первой половине прошлого года. Тогда сокращение могли достичь 20% при условии не восстановление сезона.

Также "Реал" заявил, что подпишет игроков в период зимнего трансферного окна только при условии ухода текущих футболистов клуба. Заметим, что прошлое межсезонье стало первое за 40 лет, во время которого столичный клуб не подписал ни одного нового футболиста.

Ранее сообщалось, что бюджет "сливочных" в этом сезоне сократился почти в полтора раза от сначала запланированного: с 900 млн евро до 618 млн евро.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
01.01.2021 в 20:56
Понятно, значит Иско эимой не уходит. Синдром Бейла. Перес сосёт. Зидан рулит. Рамосу фак!
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Alex7Chapman (Кропивницький)
01.01.2021 в 21:09
барсюки - лузери
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Барселиниус (землянин)
01.01.2021 в 21:22
Блин, как ты чапман меня устал. На, держи.
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