Реал сократил зарплаты футболистам на 10%

Зарплаты игроков мадридского "Реала" сократили на 10%. Об этом сообщает Marca.

Издание отмечает, что такой шаг был согласован между руководством клуба и самими футболистами.

"Реал" уже делал так же в первой половине прошлого года. Тогда сокращение могли достичь 20% при условии не восстановление сезона.

Также "Реал" заявил, что подпишет игроков в период зимнего трансферного окна только при условии ухода текущих футболистов клуба. Заметим, что прошлое межсезонье стало первое за 40 лет, во время которого столичный клуб не подписал ни одного нового футболиста.

Ранее сообщалось, что бюджет "сливочных" в этом сезоне сократился почти в полтора раза от сначала запланированного: с 900 млн евро до 618 млн евро.