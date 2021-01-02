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Месси возобновил тренировки в общей группе Барселоны

Испания
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Лео вернулся из мини-отпуска

Месси возобновил тренировки в общей группе Барселоны
Новина українською

"Барселона" в пятницу вечером вернулась к тренировкам после двух дней выходных.

В общей группе также занимался форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Напомним, аргентинец не участвовал в последнем матче Ла Лиги с "Эйбаром" (1:1), получив дополнительные выходные из-за повреждения голеностопа.

"Барселона" сыграет на выезде с "Уэской" в воскресенье. Игра начнётся в 22:00.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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