Испания
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Месси возобновил тренировки в общей группе Барселоны
Лео вернулся из мини-отпуска
"Барселона" в пятницу вечером вернулась к тренировкам после двух дней выходных.
В общей группе также занимался форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Напомним, аргентинец не участвовал в последнем матче Ла Лиги с "Эйбаром" (1:1), получив дополнительные выходные из-за повреждения голеностопа.
"Барселона" сыграет на выезде с "Уэской" в воскресенье. Игра начнётся в 22:00.
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