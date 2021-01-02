  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Серхио Рамос пропустит игру с Сельтой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серхио Рамос пропустит игру с Сельтой

Испания
(1 голосов)

Капитан приболел

Серхио Рамос пропустит игру с Сельтой
Новина українською

"Реал" определился с заявкой команды на матч 17-го тура Ла Лиги против "Сельты".

В состав мадридской команды из-за болезни не попал капитан Серхио Рамос.

  • Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;
  • Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;
  • Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско;
  • Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Мариано Диас.

Встреча "Реал" – "Сельта" состоится 2 января в Мадриде. Матч начнётся в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...