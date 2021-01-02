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Серхио Рамос пропустит игру с Сельтой
Капитан приболел
"Реал" определился с заявкой команды на матч 17-го тура Ла Лиги против "Сельты".
В состав мадридской команды из-за болезни не попал капитан Серхио Рамос.
- Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;
- Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;
- Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско;
- Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Мариано Диас.
Встреча "Реал" – "Сельта" состоится 2 января в Мадриде. Матч начнётся в 22:00.
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