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Симеоне раскритиковал FA за дисквалификацию Триппьера

Испания
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Команда лишилась защитника на 10 недель

Симеоне раскритиковал FA за дисквалификацию Триппьера
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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне раскритиковал решение Футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать защитника Кирана Триппьера.

В прошлом месяце FA запретила Триппьеру любую футбольную активность, включая матчи и даже тренировки за нарушение запрета на ставки. Дисквалификация составит 10 недель. Таким образом Киран не поможет команде до марта.

"Я настаиваю: это совершенно несправедливо по отношению к "Атлетико", когда английская Федерация футбола сама судит и сама принимает решение.

Мы надеемся, что эта ситуация может быть пересмотрена, или, по крайне мере, проанализирована на предмет того, почему "Атлетико" расплачивается за то, к чему не имел отношения", — цитирует Симеоне The Guardian.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Киран Триппьер
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