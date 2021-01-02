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Симеоне раскритиковал FA за дисквалификацию Триппьера
Команда лишилась защитника на 10 недель
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне раскритиковал решение Футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать защитника Кирана Триппьера.
В прошлом месяце FA запретила Триппьеру любую футбольную активность, включая матчи и даже тренировки за нарушение запрета на ставки. Дисквалификация составит 10 недель. Таким образом Киран не поможет команде до марта.
"Я настаиваю: это совершенно несправедливо по отношению к "Атлетико", когда английская Федерация футбола сама судит и сама принимает решение.
Мы надеемся, что эта ситуация может быть пересмотрена, или, по крайне мере, проанализирована на предмет того, почему "Атлетико" расплачивается за то, к чему не имел отношения", — цитирует Симеоне The Guardian.
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