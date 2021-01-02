Реал - Сельта: аудио LIVE трансляция матча

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок. Комментаторы - журналисты сайта UA-Футбол Александр Рыженко и Сергей Швец.

Начинаем стрим в субботу, 2 января, в 21:55 по киевскому времени. Нажмите на звоночек "напомнить о трансляции", чтобы не пропустить наш лайв!

Мадридский "Реал" продолжает погоню за "Атлетико". На данный момент отставание составляет два балла, но у "матрасников" ещё две игры в запасе, что также нужно держать в голове. Шансов на осечку уже не осталось и нужно ждать, что теперь ошибаться будет только команда Диего Симеоне. А тут на пути ещё и очень непростой поединок с "Сельтой", которая в Ла Лиге не проигрывает уже шесть встреч кряду.