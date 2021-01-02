Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Сельта: аудио LIVE трансляция матча
Прошлой зимой "Сельта" уже отбирала очки у "Реала"
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок. Комментаторы - журналисты сайта UA-Футбол Александр Рыженко и Сергей Швец.
Начинаем стрим в субботу, 2 января, в 21:55 по киевскому времени. Нажмите на звоночек "напомнить о трансляции", чтобы не пропустить наш лайв!
Мадридский "Реал" продолжает погоню за "Атлетико". На данный момент отставание составляет два балла, но у "матрасников" ещё две игры в запасе, что также нужно держать в голове. Шансов на осечку уже не осталось и нужно ждать, что теперь ошибаться будет только команда Диего Симеоне. А тут на пути ещё и очень непростой поединок с "Сельтой", которая в Ла Лиге не проигрывает уже шесть встреч кряду.
Популярное сейчас
- Двоевластие на вершине. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Израильский вектор Динамо, страсти по Абада и новое место работы тренера Демченко. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Выходя в лидеры АПЛ. Ман Юнайтед – Астон Вилла 2:1. Обзор матча
- “Месси останется в Барселоне до 2023 года, а потом переедет жить в Майами”
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО