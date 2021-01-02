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Реал - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Сельта: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Новый календарный год "Реал" откроет для себя матчем против непростого соперника: "Сельта" с приходом нового тренера набрала хорошую форму и уже демонстрирует результаты, присущие коллективу из топ-10 турнирной таблицы.

Матч состоится в Мадриде 02.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Онлайн видеотрансляция - на платформе MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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