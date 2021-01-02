Бывший игрок и тренер Барселоны введен в искусственную кому

Знаменитый в прошлом футболист "Барселоны" Эусебио Сакристан пребывает в больнице Вальядолида в тяжелом состоянии, пишет AS.

Еще в четверг 56-летнего тренера ввели в состояние искусственной комы и сделали операцию на мозге. Он сильно ударился головой, после чего там подскочило внутричерепное давление и возник тромб.

Пока врачи не делают прогнозов, что будет дальше, но благодарят за многочисленные слова поддержки в адрес Эусебио.

Он наиграл более 200 матчей за "Барселону" в 1988-95 годах, а в 2003-08 был ассистентом тренера. Уже после отставки Луиса Энрике Сакристана также рассматривали на пост главного тренера "Кулес" после его успехов с "Реал Сосьедадом".

Последним местом работы тренера была "Жирона", откуда он ушел в 2019 году.