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Бывший игрок и тренер Барселоны введен в искусственную кому
Ударился головой
Знаменитый в прошлом футболист "Барселоны" Эусебио Сакристан пребывает в больнице Вальядолида в тяжелом состоянии, пишет AS.
Еще в четверг 56-летнего тренера ввели в состояние искусственной комы и сделали операцию на мозге. Он сильно ударился головой, после чего там подскочило внутричерепное давление и возник тромб.
Пока врачи не делают прогнозов, что будет дальше, но благодарят за многочисленные слова поддержки в адрес Эусебио.
Он наиграл более 200 матчей за "Барселону" в 1988-95 годах, а в 2003-08 был ассистентом тренера. Уже после отставки Луиса Энрике Сакристана также рассматривали на пост главного тренера "Кулес" после его успехов с "Реал Сосьедадом".
Последним местом работы тренера была "Жирона", откуда он ушел в 2019 году.
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