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Бывший игрок и тренер Барселоны введен в искусственную кому

Испания
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Ударился головой

Бывший игрок и тренер Барселоны введен в искусственную кому
Новина українською

Знаменитый в прошлом футболист "Барселоны" Эусебио Сакристан пребывает в больнице Вальядолида в тяжелом состоянии, пишет AS.

Еще в четверг 56-летнего тренера ввели в состояние искусственной комы и сделали операцию на мозге. Он сильно ударился головой, после чего там подскочило внутричерепное давление и возник тромб.

Пока врачи не делают прогнозов, что будет дальше, но благодарят за многочисленные слова поддержки в адрес Эусебио.

Он наиграл более 200 матчей за "Барселону" в 1988-95 годах, а в 2003-08 был ассистентом тренера. Уже после отставки Луиса Энрике Сакристана также рассматривали на пост главного тренера "Кулес" после его успехов с "Реал Сосьедадом".

Последним местом работы тренера была "Жирона", откуда он ушел в 2019 году.

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В статье: Барселона Эусебио Сакристан
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Источник:
AS

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