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Реал близок к закрытию сделки по Алабе – Marca

Испания
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Австриец может отправиться на "Сантьяго Бернабеу"

Реал близок к закрытию сделки по Алабе – Marca
Новина українською

"Реал" близок к подписанию контракта с Давидом Алабой, сообщает Marca.

Соглашение австрийца с "Баварией" рассчитано до июня 2021 года, так что он может перебраться на "Сантьяго Бернабеу" абсолютно бесплатно.

"Реал" предлагает Алабе контракт на 4 года с зарплатой в 10 миллионов евро.

Сделку лично одобрил наставник "сливочных" Зинедин Зидан, которому очень нравится универсальность игрока, способного сыграть слева и в центре обороны.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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