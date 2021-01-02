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Реал близок к закрытию сделки по Алабе – Marca
Австриец может отправиться на "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" близок к подписанию контракта с Давидом Алабой, сообщает Marca.
Соглашение австрийца с "Баварией" рассчитано до июня 2021 года, так что он может перебраться на "Сантьяго Бернабеу" абсолютно бесплатно.
"Реал" предлагает Алабе контракт на 4 года с зарплатой в 10 миллионов евро.
Сделку лично одобрил наставник "сливочных" Зинедин Зидан, которому очень нравится универсальность игрока, способного сыграть слева и в центре обороны.
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