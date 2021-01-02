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Коутиньо успешно прооперирован. Его восстановление займёт 3 месяца
Бразилец перенёс хирургическое вмешательство на колене
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо сегодня утром был успешно прооперирован.
Бразилец пропустит приблизительно три месяца в связи с повреждением латерального мениска левого колена, сообщает пресс-служба каталонцев.
Напомним, плеймейкер получил травму в матче 16-го тура Ла Лиги против "Эйбара" (1:1).
В этом сезоне Коутиньо провел 14 матчей за "Барсу" во всех турнирах, забил три мяча и сделал два ассиста.
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