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Коутиньо успешно прооперирован. Его восстановление займёт 3 месяца

Испания
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Бразилец перенёс хирургическое вмешательство на колене

Коутиньо успешно прооперирован. Его восстановление займёт 3 месяца
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо сегодня утром был успешно прооперирован.

Бразилец пропустит приблизительно три месяца в связи с повреждением латерального мениска левого колена, сообщает пресс-служба каталонцев.

Напомним, плеймейкер получил травму в матче 16-го тура Ла Лиги против "Эйбара" (1:1).

В этом сезоне Коутиньо провел 14 матчей за "Барсу" во всех турнирах, забил три мяча и сделал два ассиста.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
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