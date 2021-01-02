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Куман: Это не проблема Месси, что с его контрактом еще ничего не определено
Наставник каталонцев высказался насчет контракта аргентинца
Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман поделился мыслями насчет капитана своей команды Лионеля Месси.
"Месси в порядке. У него нет дискомфорта с голеностопом. Он готов играть, и это важно для нас.Что касается его будущего, нужно посмотреть. Он дал интервью и сказал, что не принял никакого решения. Нужно это уважать.
Любой игрок, у которого завершается срок действия контракта, волен решать самостоятельно. Месси – игрок, который всегда будет доказывать, что он хочет лучшего для команды. Это не проблема, что еще ничего не определено. Его решение необходимо уважать", – рассказал наставник "сине-гранатовых".
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