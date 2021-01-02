Куман: Это не проблема Месси, что с его контрактом еще ничего не определено

Главный тренер каталонской "Барселоны" Роналд Куман поделился мыслями насчет капитана своей команды Лионеля Месси.

"Месси в порядке. У него нет дискомфорта с голеностопом. Он готов играть, и это важно для нас.Что касается его будущего, нужно посмотреть. Он дал интервью и сказал, что не принял никакого решения. Нужно это уважать.