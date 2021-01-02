  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 17-й тур. Вильярреал возвращается на путь побед
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 17-й тур. Вильярреал возвращается на путь побед

Испания
(1 голосов)

Матч Реал - Сельта - в отдельном материале

Примера. 17-й тур. Вильярреал возвращается на путь побед
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 17-й тур. Вильярреал возвращается на путь побед - изображение 1

Вильярреаль. Стадион "Мадригал"
"Вильярреал" - "Леванте" 2:1
Голы: Фернандо Ниньо 19, Херард Морено 54

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Мануэль Тригерос, Рубен Пенья, Херард Морено, Жереми Пино (Хуан Фойт 46), Пау Торрес, Фернандо Ниньо (Самуэль Чуквезе 46), Мойсес Гомес (Первис Эступинан 67), Альфонсо Педраса (Коста Хауме 76)

"Леванте": Айтор Фернандес, Франсиско Идальго Гомес, Антонио Гарсия (Хорхе Мирамон 71), Неманья Радоя, Оскар Дуарте, Рубен Рочина (Микаэль Мальса 29), Карлос Клерк, Дани Гомес (Серхио Леон 70), Гонсало Мелеро (Хосе Моралес 63), Коке (Хорхе Де Фрутос 63), Рохер Марти

Предупреждения: Жереми Пино 45 - Микаэль Мальса 84

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Бетис (Севилья) Леванте (Валенсия) Вильярреал Вальядолид (Испания) Севилья (Испания) Хетафе (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...