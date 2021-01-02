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Примера. 17-й тур. Вильярреал возвращается на путь побед
Матч Реал - Сельта - в отдельном материале
Вильярреаль. Стадион "Мадригал"
"Вильярреал" - "Леванте" 2:1
Голы: Фернандо Ниньо 19, Херард Морено 54
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Мануэль Тригерос, Рубен Пенья, Херард Морено, Жереми Пино (Хуан Фойт 46), Пау Торрес, Фернандо Ниньо (Самуэль Чуквезе 46), Мойсес Гомес (Первис Эступинан 67), Альфонсо Педраса (Коста Хауме 76)
"Леванте": Айтор Фернандес, Франсиско Идальго Гомес, Антонио Гарсия (Хорхе Мирамон 71), Неманья Радоя, Оскар Дуарте, Рубен Рочина (Микаэль Мальса 29), Карлос Клерк, Дани Гомес (Серхио Леон 70), Гонсало Мелеро (Хосе Моралес 63), Коке (Хорхе Де Фрутос 63), Рохер Марти
Предупреждения: Жереми Пино 45 - Микаэль Мальса 84
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