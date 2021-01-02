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Салах - приоритетная цель Реала на летнее трансферное окно
Египтянин может продолжить карьеру в столице Испании
Журналист Sky Sport Анжело Манджанте в своем твиттере сообщил, что вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может перейти в мадридский "Реал".
Руководство "сливочных" заинтересовано в переходе египтянина и попробует подписать 28-летнего игрока этим летом. Салах - одна из приоритетных целей королевского клуба.
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В текущем сезоне чемпионата Англии Мохамед провел 15 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей.
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