Салах - приоритетная цель Реала на летнее трансферное окно

Журналист Sky Sport Анжело Манджанте в своем твиттере сообщил, что вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может перейти в мадридский "Реал".

Руководство "сливочных" заинтересовано в переходе египтянина и попробует подписать 28-летнего игрока этим летом. Салах - одна из приоритетных целей королевского клуба.

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В текущем сезоне чемпионата Англии Мохамед провел 15 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей.