Примера. 17-й тур. Реал - Сельта 2:0. Кудет опасен, но не для Мадрида

Прекрасная серия "Реала" оборвалась очень неожиданно: мадридцы добыли шесть подряд побед, но затем оступились на поле "Эльче". Тот поединок продемонстрировал, что "Реал" уязвим. И это стало сигналом для "Сельты". После прихода Эдуардо Кудета галисийцы расцвели и нашли свое русло. И уже не испытывали страха даже перед выездом на "Альфредо Ди Стефано".

Неожиданно или нет, но факт: "Сельта" в первом тайме больше владела мячом. В исполнении гостей была более содержательняя, чем у соперника, игра в пас, но о полном преимуществе нельзя говорить из-за отсутствия большого количества ударов по воротам. Только Яго Аспас и Нестор Араухо находили свои шансы, однако до конца их не реализовали. А вот "Реал" выжал свои дивиденды.

Ярко сработало правило "не забиваешь ты – забивают тебе". На стартовых минутах поединка Аспас вышел один на один с Куртуа и переиграл его, однако голкипера успел подстраховать Начо. И мгновенно мадридцы организовали контратаку, в которой все сложилось гениально просто: Асенсио после нескольких обманчивых движений с мячом выполнил навесную передачу с левого фланга, а невысокий Лукас Васкес удачно пробил головой.

Если честно, после этого в матче было мало интересных событий. У ударов Менди и Модрича не было души, а вот выстрел Карвахаля в конце тайма словно подытожил 45-минутку: мяч просвистел рядом со штангой ворот "Сельты".

В начале второго тайма поочередно из-за проблем со здоровьем с поля ушли лидеры атак "Сельты" Яго Аспас и Нолито. Эти события разорвали и без того едва пульсирующую атакующую артерию галисийцев. Поэтому когда "Реал" забил второй раз, - а это стало следствием двух ошибок футболистов "Сельты" в центре поля и на своей половине поля, - все стало понятно. Интересно, что на этот раз забил Марко Асенсио с передачи Лукаса Васкес. В первом случае было все наоборот.

Надо еще отметить удар Бензема – а дальше был период, в течение которого "Сельта" много владела мячом. Наверное, это был стратегический ход "Реала": довести поединок до победы с позиции второго номера. Все сработало идеально, если не считать панический момент в конце игры после сейва Куртуа (защитники заблокировали добивание).

"Реал" возвращается на путь побед. Осечка с "Эльче" была неприятной, но не подрывной для психологии подопечных Зинедина Зидана.

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Сельта" 2:0

Голы: Лукас Васкес 6, Марко Асенсио 53

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Винисиус Жуниор 85), Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос (Федерико Вальверде 85), Карим Бензема (Мариано 90+1), Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич (Мартин Эдегор 85), Ферлан Менди, Марко Асенсио (Эден Азар 74)

"Сельта": Рубен, Уго Мальо, Нолито (Мигель Баеса 64), Нестор Араухо, Денис Суарес, Яго Аспас (Франсиско Пейнадо 51), Ренато Тапиа, Лукас Оласа, Жейсон Мурильо, Брайс Мендес, Сантьяго Мина

Предупреждения: Марко Асенсио 38, Хосе Игнасио Начо 50, Даниэль Карвахаль 84, Карлос Каземиро 87 - Брайс Мендес 10, Ренато Тапиа 42