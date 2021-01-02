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Примера. 17-й тур. Реал - Сельта 2:0. Кудет опасен, но не для Мадрида

Испания
(1 голосов)

Сельта с новым тренером Кудетом выглядит весьма хорошо - но не в матче с Реалом

Примера. 17-й тур. Реал - Сельта 2:0. Кудет опасен, но не для Мадрида
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Прекрасная серия "Реала" оборвалась очень неожиданно: мадридцы добыли шесть подряд побед, но затем оступились на поле "Эльче". Тот поединок продемонстрировал, что "Реал" уязвим. И это стало сигналом для "Сельты". После прихода Эдуардо Кудета галисийцы расцвели и нашли свое русло. И уже не испытывали страха даже перед выездом на "Альфредо Ди Стефано".

Неожиданно или нет, но факт: "Сельта" в первом тайме больше владела мячом. В исполнении гостей была более содержательняя, чем у соперника, игра в пас, но о полном преимуществе нельзя говорить из-за отсутствия большого количества ударов по воротам. Только Яго Аспас и Нестор Араухо находили свои шансы, однако до конца их не реализовали. А вот "Реал" выжал свои дивиденды.

Примера. 17-й тур. Реал - Сельта 2:0. Кудет опасен, но не для Мадрида - изображение 1

Ярко сработало правило "не забиваешь ты – забивают тебе". На стартовых минутах поединка Аспас вышел один на один с Куртуа и переиграл его, однако голкипера успел подстраховать Начо. И мгновенно мадридцы организовали контратаку, в которой все сложилось гениально просто: Асенсио после нескольких обманчивых движений с мячом выполнил навесную передачу с левого фланга, а невысокий Лукас Васкес удачно пробил головой.

Если честно, после этого в матче было мало интересных событий. У ударов Менди и Модрича не было души, а вот выстрел Карвахаля в конце тайма словно подытожил 45-минутку: мяч просвистел рядом со штангой ворот "Сельты".

В начале второго тайма поочередно из-за проблем со здоровьем с поля ушли лидеры атак "Сельты" Яго Аспас и Нолито. Эти события разорвали и без того едва пульсирующую атакующую артерию галисийцев. Поэтому когда "Реал" забил второй раз, - а это стало следствием двух ошибок футболистов "Сельты" в центре поля и на своей половине поля, - все стало понятно. Интересно, что на этот раз забил Марко Асенсио с передачи Лукаса Васкес. В первом случае было все наоборот.

Примера. 17-й тур. Реал - Сельта 2:0. Кудет опасен, но не для Мадрида - изображение 2

Надо еще отметить удар Бензема – а дальше был период, в течение которого "Сельта" много владела мячом. Наверное, это был стратегический ход "Реала": довести поединок до победы с позиции второго номера. Все сработало идеально, если не считать панический момент в конце игры после сейва Куртуа (защитники заблокировали добивание).

Примера. 17-й тур. Реал - Сельта 2:0. Кудет опасен, но не для Мадрида - изображение 3

"Реал" возвращается на путь побед. Осечка с "Эльче" была неприятной, но не подрывной для психологии подопечных Зинедина Зидана.

Примера. 17-й тур. Реал - Сельта 2:0. Кудет опасен, но не для Мадрида - изображение 4

Мадрид. Стадион "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Сельта" 2:0
Голы: Лукас Васкес 6, Марко Асенсио 53

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Винисиус Жуниор 85), Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Тони Кроос (Федерико Вальверде 85), Карим Бензема (Мариано 90+1), Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич (Мартин Эдегор 85), Ферлан Менди, Марко Асенсио (Эден Азар 74)

"Сельта": Рубен, Уго Мальо, Нолито (Мигель Баеса 64), Нестор Араухо, Денис Суарес, Яго Аспас (Франсиско Пейнадо 51), Ренато Тапиа, Лукас Оласа, Жейсон Мурильо, Брайс Мендес, Сантьяго Мина

Предупреждения: Марко Асенсио 38, Хосе Игнасио Начо 50, Даниэль Карвахаль 84, Карлос Каземиро 87 - Брайс Мендес 10, Ренато Тапиа 42

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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Комментарии (10)
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Барселиниус (землянин)
03.01.2021 в 00:22
Шо, выиграли у обезглавленной Сельты? Так вам и надо блъ. Радуйтесь мадридастики, радуйтесь... Всё равно чемпионами не станете.
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0
-2
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hardcorepwnz (Украина)
03.01.2021 в 00:27
Вы тоже не станете)
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
03.01.2021 в 00:36
Ну дык это даже и не обсуждается уже. Какое там к ляхам чемпионство. Тут бы за 4 место ухватиться.
+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 00:35
чия б корова мичала пасуться на 6-му місці там диви, взагалі викотяться у другу десятку і ще щось жене на РЕАЛістів... "героїчні" 2:8 завжди у пам'яті Камп Ноу на жаль, славетний стадіон хочуть знести... какая боль, какая боль
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
03.01.2021 в 00:43
Пора уже поменяться чемпиону ,я только за!..Атлетико или сосьедад будет норм!
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
03.01.2021 в 00:19
Хорошо, хотя и слишком прагматично. Тем не менее, есть три очка и отставание от полосатых (по потерянным) не катастрофическое. Всех с Новым Годом.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
03.01.2021 в 00:28
Ну лучше уж так, чем как прошлый матч. С Новым годом)
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.01.2021 в 00:15
Что там наш Многоликий после очередной шмали глючил: 2:2, 2:3?. Но надо ему отдать должное: первую цифру он угадал
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0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 00:06
Впевнена перемога Реалу на класі... що протиставить ЛеоМессі і КО
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0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 00:01
Марко Асенсіо 1+1, Лукас Васкес 1+1 так тримати, РЕАЛісти
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0
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