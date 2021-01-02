Рамос хочет 2 млн в качестве бонусов к новому контракту за яркие выступления в Реале

Серхио Рамос и мадридский "Реал" не могут прийти к согласию по финансовой стороне нового контракта испанского защитника.

Издание АВС сообщает, что капитан королевского клуба намерен продлить контракт со "сливочными" до 2023 года.

По текущему соглашению зарплата Серхио составляет 12 миллионов евро в год. Но по ходу прошлого года Рамос дважды согласился пойти на снижение запрлаты на 10% из-за финансовых сложностей клуба, вызванных пандемией коронавируса.

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По новому контракту лидер обороны "Реала" хочет получать бонусы в размере 2 миллионов евро в 2022 и 2023 годах. Выплаты будут проходить, если испанец проведет по 30+ официальных поединков за сезон в составе мадридцев. По мнению Рамоса такая опция должна стать компенсацией за лояльность, сильные выступления в футболке "Реала" и финансовые потери из-за пандемии.

Текущий контракт испанца истекает в конце этого сезона. В нынешней кампании Серхио Рамос сыграл 13 матче в испанском чемпионате и записал на свой счет 2 гола.