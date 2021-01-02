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Рамос хочет 2 млн в качестве бонусов к новому контракту за яркие выступления в Реале

Испания
(1 голосов)

Капитан "сливочных" считает, что заслужил дополнительные выплаты

Рамос хочет 2 млн в качестве бонусов к новому контракту за яркие выступления в Реале
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Серхио Рамос и мадридский "Реал" не могут прийти к согласию по финансовой стороне нового контракта испанского защитника.

Издание АВС сообщает, что капитан королевского клуба намерен продлить контракт со "сливочными" до 2023 года.

По текущему соглашению зарплата Серхио составляет 12 миллионов евро в год. Но по ходу прошлого года Рамос дважды согласился пойти на снижение запрлаты на 10% из-за финансовых сложностей клуба, вызванных пандемией коронавируса.

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По новому контракту лидер обороны "Реала" хочет получать бонусы в размере 2 миллионов евро в 2022 и 2023 годах. Выплаты будут проходить, если испанец проведет по 30+ официальных поединков за сезон в составе мадридцев. По мнению Рамоса такая опция должна стать компенсацией за лояльность, сильные выступления в футболке "Реала" и финансовые потери из-за пандемии.

Текущий контракт испанца истекает в конце этого сезона. В нынешней кампании Серхио Рамос сыграл 13 матче в испанском чемпионате и записал на свой счет 2 гола.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Источник:
ABC

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Комментарии (3)
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Siren05 (Мариуполь)
03.01.2021 в 00:21
Какие же они всё-таки ненасытные... Не люблю несоответствие зарплаты с реальной пользой для человечества, если говорить высоким "штилем". Конечно для семьи и для себя родимого хочется больше, но посмотри вокруг, что делается и хотя бы урежь свои аппетиты...
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Барселиниус (землянин)
03.01.2021 в 00:30
Проблемы гоев аида не е@ут.
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Барселиниус (землянин)
03.01.2021 в 00:11
Хитрый аид уже посчитал возможные урезания зарплаты в будущем и хочет на два ляма больше изначально, дабы ничего не терять. Доплатите ему ещё лимон за татушки, бороду и за сатанинские танцы с Васкесом с показыванием "козы" на всеобщее обозрение. Сирожа - хитрая рожа, блъ.. Капитанус..
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