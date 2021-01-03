ФИФА приостановила дисквалификацию Триппьера

ФИФА временно приостановила 10-недельную дисквалификацию защитника "Атлетико" Кирана Триппьера, сообщает Daily Mail.

В прошлом месяце Триппьер, признанный виновным по четырем пунктам обвинения из семи касательно нарушения запрета на ставки, был отлучен Футбольной ассоциацией Англии от любой футбольной активности до конца февраля.

ФИФА получила апелляцию от Триппьера, в результате чего санкции в отношении игрока сборной Англии были приостановлены.

Таким образом, Киран имеет право вернуться к тренировкам и матчам "Атлетико" на период, пока идет рассмотрение апелляции.