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Лучший бомбардир Ла Лиги Яго Аспас получил травму
"Сельте" будет непросто без своего лидера
Нападающий "Сельты" Яго Аспас получил повреждение во время матча 17-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:2).
У 33-летнего футболиста подозрение на разрыв мышцы задней поверхности правого бедра. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование, сообщает пресс-служба клуба. Ориентировочное время восстановление ветерана – от двух до четырехе недель.
Отметим, в этом сезоне Аспас забил 9 голов в 17 матчах чемпионата Испании и лидирует в гонке бомбардиров в лиге вместе с Жераром Морено из "Вильярреала". Следом идут Карим Бензема ("Реал") и Луис Суарес ("Атлетико") – по 8 мячей.
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