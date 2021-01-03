Лучший бомбардир Ла Лиги Яго Аспас получил травму

Нападающий "Сельты" Яго Аспас получил повреждение во время матча 17-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:2).

У 33-летнего футболиста подозрение на разрыв мышцы задней поверхности правого бедра. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование, сообщает пресс-служба клуба. Ориентировочное время восстановление ветерана – от двух до четырехе недель.

Отметим, в этом сезоне Аспас забил 9 голов в 17 матчах чемпионата Испании и лидирует в гонке бомбардиров в лиге вместе с Жераром Морено из "Вильярреала". Следом идут Карим Бензема ("Реал") и Луис Суарес ("Атлетико") – по 8 мячей.