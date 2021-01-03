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Лучший бомбардир Ла Лиги Яго Аспас получил травму

Испания
(1 голосов)

"Сельте" будет непросто без своего лидера

Лучший бомбардир Ла Лиги Яго Аспас получил травму
Новина українською

Нападающий "Сельты" Яго Аспас получил повреждение во время матча 17-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:2).

У 33-летнего футболиста подозрение на разрыв мышцы задней поверхности правого бедра. В ближайшее время он пройдет углубленное медобследование, сообщает пресс-служба клуба. Ориентировочное время восстановление ветерана – от двух до четырехе недель.

Отметим, в этом сезоне Аспас забил 9 голов в 17 матчах чемпионата Испании и лидирует в гонке бомбардиров в лиге вместе с Жераром Морено из "Вильярреала". Следом идут Карим Бензема ("Реал") и Луис Суарес ("Атлетико") – по 8 мячей.

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В статье: Яго Аспас Сельта (Виго)
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