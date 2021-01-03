Когда владение ни к чему. Реал – Сельта 2:0. Обзор матча

"Реал" обыграл "Сельту" (2:0) в 17-м туре Ла Лиги благодаря голам Лукаса Васкеса и Марко Асенсио в каждом из таймов.

Отметим, что "сливочные" владели мячом всего 41 процент игрового времени – рекордно низкий показатель в домашних матчах под руководством Зинедина Зидана. А оба гола были забиты с двух единственных ударов в створ. Минимализм в действии.

Отметим, что "Реал" вышел в лидеры Ла Лиги, имея в своём активе 36 очков. "Атлетико" отстает всего на пункт, зато у них есть сразу три матча в запасе.