Испания
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Когда владение ни к чему. Реал – Сельта 2:0. Обзор матча
"Сливочные" временно вышли в лидеры чемпионата
"Реал" обыграл "Сельту" (2:0) в 17-м туре Ла Лиги благодаря голам Лукаса Васкеса и Марко Асенсио в каждом из таймов.
Отметим, что "сливочные" владели мячом всего 41 процент игрового времени – рекордно низкий показатель в домашних матчах под руководством Зинедина Зидана. А оба гола были забиты с двух единственных ударов в створ. Минимализм в действии.
Отметим, что "Реал" вышел в лидеры Ла Лиги, имея в своём активе 36 очков. "Атлетико" отстает всего на пункт, зато у них есть сразу три матча в запасе.
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