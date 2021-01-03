Примера. 17-й тур. Атлетик не безнадежен

"Атлетик" до сегодняшнего тура выиграл лишь один из последних семи матчей Ла Лиги. Поэтому логично, что после поражения от "Реал Сосьедада" (принципиальный соперник) вновь заговорили о возможной отставке Гаиска Гаритано. Однако его "Атлетик" умеет цепляться за последние шансы; сегодняшний матч – тому подтверждение.

"Атлетик" довольно уверенно победил "Эльче". Единственная проблема в том, что баски реализовали только один из своих многочисленных шансов и до последнего оставляли возможность для случайности: рикошет, ошибка, судейское сомнительное решение и тому подобное. Собственно, хозяева могли быть наказаны на 90-й минуте, когда ошибся Унай Симон, но голкипера после удара Ригони подстраховал защитник Оскар де Маркос.

В итоге, среди гущи упущенных моментов был один реализованный голевой шанс. Это Икер Муньяин забил после паса Оскара де Маркоса. Последний успевал хорошо работать и у своих, и у чужих ворот, благодаря чему закономерно стал самым ценным игроком поединка. "Атлетик" со скрипом движется по дистанции, но после этой победы зацепился даже за место в топ-10.

"Эльче" же не может выиграть вот уже десять туров подряд. Даже от ничьей, на которую часто делает ставку Хорхе Альмирон, команда сегодня была далека.

Бильбао. Стадион "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Эльче" 1:0

Гол: Икер Муньяин 25

"Атлетик": Унай Симон, Оскар де Маркос, Юри Берчиче, Микель Весга, Алехандро Беренгер (Ойхан Санчет 66), Икер Муньяин (Иньиго Лекуэ 82), Рауль Гарсия, Иньиго Мартинес, Унаи Венседор (Дани Гарсия 66), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре 82), Унай Нуньес

"Эльче": Эдгар Бадия, Иван Марконе, Гонсало Верду, Пере Милья (Хосан Фернандес 46), Тете Моренте (Эмилиано Ригони 66), Рауль Гути (Нино 78), Фидель Чавес, Антонио Барраган, Гидо Каррильо (Лукас Бое 46), Хосема Санчес, Хуан Санчес (Виктор Родригес 46)

Предупреждения: Унаи Венседор 36, Юри Берчиче 50 - Антонио Барраган 44