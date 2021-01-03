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Кандидат в президенты Барсы: Коутиньо и Дембеле взяли на деньги от Неймара. А других игроков покупали в долг
Эмили Русо прокомментировал финансовое положение в клубе
Один з кандидатов на пост президента "Барселоны" Эмили Русо (работал вице-президентом при Бартомеу) поделился мыслями насчет трансферной и финансовой ситуации в каталонском клубе.
– Сложившаяся в "Барсе" экономическая ситуация является следствием плохой трансферной политики?
– Конечно. Деньги, оставшиеся после ухода Неймара, мы вложили в двух игроков – Коутиньо и Дембеле. Они не дали того спортивного результата, что от них ждали. Поскольку эти приобретения не сработали, мы подписали других игроков. А поскольку у нас уже не было денег, мы покупали их в долг.
– Порочный круг.
– Конкурентоспособная команда – это способ преодоления сложной экономической ситуации. Команда, которая берет трофеи. В противном случае нет продукта. Я слышу различные способы, которые основаны на сокращении расходов. Если так поступать, то мы станем маленьким клубом, а здесь все хотят быть топ-клубом. У нас должны быть лучшие менеджеры и футболисты.
– У вас есть идеи о том, как изменить сложившуюся ситуацию?
– Мы подписываем новые долгосрочные контракты с футболистами, карьера которых близка к завершению. Мы должны разорвать этот порочный круг. Нужен спортивный директор и технический секретарь, которые будут подписывать талантливых игроков за правильные деньги.
– Холанд, Мбаппе... На них есть деньги?
– Трансферную стоимость футболистов в наши дни нельзя сравнивать с суммами, которые отдавали за игроков два года назад. Кроме того, у "Барсы" есть кое-что важное: футболка, которая обладает большим весом в глазах всего мира. Мы собираемся вложить это в стоимость. Но, конечно, мы не будем превышать наши финансовые возможности.
– Вы говорите о возвращении Неймара, но фанаты "Барселоны" даже не хотят его видеть.
– Говорят, что уход Неймара опозорил нас. Уважаю это мнение, но он оставил нам 222 млн евро. Если бы мы подписали Мбаппе на эти деньги, то о Неймаре уже бы никто и не вспоминал, – рассказал Русо.
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