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Кандидат в президенты Барсы: Коутиньо и Дембеле взяли на деньги от Неймара. А других игроков покупали в долг

Испания
(1 голосов)

Эмили Русо прокомментировал финансовое положение в клубе

Кандидат в президенты Барсы: Коутиньо и Дембеле взяли на деньги от Неймара. А других игроков покупали в долг
Новина українською

Один з кандидатов на пост президента "Барселоны" Эмили Русо (работал вице-президентом при Бартомеу) поделился мыслями насчет трансферной и финансовой ситуации в каталонском клубе.

– Сложившаяся в "Барсе" экономическая ситуация является следствием плохой трансферной политики?

– Конечно. Деньги, оставшиеся после ухода Неймара, мы вложили в двух игроков – Коутиньо и Дембеле. Они не дали того спортивного результата, что от них ждали. Поскольку эти приобретения не сработали, мы подписали других игроков. А поскольку у нас уже не было денег, мы покупали их в долг.

– Порочный круг.

– Конкурентоспособная команда – это способ преодоления сложной экономической ситуации. Команда, которая берет трофеи. В противном случае нет продукта. Я слышу различные способы, которые основаны на сокращении расходов. Если так поступать, то мы станем маленьким клубом, а здесь все хотят быть топ-клубом. У нас должны быть лучшие менеджеры и футболисты.

– У вас есть идеи о том, как изменить сложившуюся ситуацию?

– Мы подписываем новые долгосрочные контракты с футболистами, карьера которых близка к завершению. Мы должны разорвать этот порочный круг. Нужен спортивный директор и технический секретарь, которые будут подписывать талантливых игроков за правильные деньги.

– Холанд, Мбаппе... На них есть деньги?

– Трансферную стоимость футболистов в наши дни нельзя сравнивать с суммами, которые отдавали за игроков два года назад. Кроме того, у "Барсы" есть кое-что важное: футболка, которая обладает большим весом в глазах всего мира. Мы собираемся вложить это в стоимость. Но, конечно, мы не будем превышать наши финансовые возможности.

– Вы говорите о возвращении Неймара, но фанаты "Барселоны" даже не хотят его видеть.

– Говорят, что уход Неймара опозорил нас. Уважаю это мнение, но он оставил нам 222 млн евро. Если бы мы подписали Мбаппе на эти деньги, то о Неймаре уже бы никто и не вспоминал, – рассказал Русо.

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В статье: Барселона Эмили Русо
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
03.01.2021 в 18:21
А Перес- банкрот?
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gabire
03.01.2021 в 18:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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