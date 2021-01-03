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Эмили Руссо: Посмотрю Лионелю в глаза и скажу: "Твоя нынешняя зарплата слишком велика, клуб не может ее выплачивать"

Испания
(1 голосов)

Очередные предвыборные фразы от потенциальных руководителей каталонского клуба

Эмили Руссо: Посмотрю Лионелю в глаза и скажу: "Твоя нынешняя зарплата слишком велика, клуб не может ее выплачивать"
Новина українською

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Руссо прокомментировал его действия в будущем по контракту с Лионелем Месси:

"Что касается планов на Месси, у нас есть очевидное преимущество: наличие Мингеллы, который и привел Лео в" Барселону ", когда тот был еще ребенком.

Посмотрю Лионелю в глаза и скажу: "Твоя нынешняя зарплата слишком велика, клуб не может ее выплачивать. А теперь позволь рассказать о спортивном проекте, который мы запускаем. Мы собираемся окружить тебя молодыми талантами". Месси хотел уйти из "Барселоны" летом? Причиной был не экономический вопрос, а отсутствие спортивного проекта", - приводит слова Руссо Sport.es.

Напомним, что контракт аргентинца с испанским клубом истекает летом этого года. С 1 января он уже имеет возможность подписывать предварительное соглашение с другим клубом, чтобы присоединиться к нему в июле на правах свободного агента.

Выборы на пост президента "Барселоны" состоятся 24 января этого года. Участие в голосовании смогут принять болельщики "блаугранас", которые платят взносы и считаются членами клуба.

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В статье: Эмили Русо
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Источник:
Sport.Es

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Комментарии (1)
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Счётчик шансов (Полтава)
03.01.2021 в 18:54
А Лионель в глаза ему скажет: "Если бы ты родился не вчера, то знал бы, что как раз клуб и не отпустил меня в Америку перед началом сезона, не разгрузя зарплатную ведомость и продолжая гонять пенсионеров в хвост и в гриву".
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