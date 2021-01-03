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Примера. 17-й тур. Фактор Суареса в действии. Атлетико сохраняет лидерство

Испания
(2 голосов)

Команда Диего Симеоне вырвала победу в пикантной ситуации благодаря голу экс-нападающего Барсы

Примера. 17-й тур. Фактор Суареса в действии. Атлетико сохраняет лидерство
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Не надо искушать судьбу, не надо играть с огнем, не надо щекотать нервы", - сказали бы болельщики "Атлетико" после этого матча. "Реал" и "Барса" дают "матрасникам" отличную возможность бороться за чемпионство с позиции силы, поэтому "свои" очки в этой борьбе – на вес золота. Терять их – значит, быть легкомысленными.

В целом "Атлетико" не из таковых, но в сегодняшнем поединке мадридцы ходили по тонкому льду. Победа оказалась в кармане Диего Симеоне, но не так, как этого хотелось бы тренеру. Сегодня "Атлетико" словно надевал штаны через голову. В первом тайме было все более-менее в порядке. "Атлетико" владел незначительным преимуществом и забил на волне прагматизма: Луис Суарес отпасовал на Льоренте, а тот нанес несильный, но коварный удар. Мяч еще и срикошетил от ноги Лагуардия, что усложнило задачу для голкипера Пачеко.

Примера. 17-й тур. Фактор Суареса в действии. Атлетико сохраняет лидерство - изображение 1

После перерыва "Атлетико" не спешил закрывать игру, однако в середине тайма, когда во время быстрой атаки соперника Лагуардия "скосил" Тома Лемара, имевшего шанс ворваться в свободную зону с мячом, прозвучал сигнал удаления – нужно забивать второй и спокойно брать три очки. Но не тут то было. Луис Суарес и Тома Лемар свои моменты упустили, а "Алавес" усилиями Лежёна показал, что может отыграться. Француз пробил очень коварно, чем заставил Облака с трудностями бросаться в угол ворот.

Походил тот момент басков на спонтанный выпад, из-за чего мадридцы, вероятно, не придали звоночку важного значения. А зря. В одной из следующих атак Лукас Перес и Хоселу вдвоем и медленно поставили на колени одну из лучших защит Примеры. Хоселу отпасовал с фланга, Лукас Перес не добрался до мяча, но в борьбе с ним Фелипе срезал снаряд прямо в стойку собственных ворот, от которой мяч оказался в сетке – 1:1.

Примера. 17-й тур. Фактор Суареса в действии. Атлетико сохраняет лидерство - изображение 2

Досадная была бы потеря, но "Атлетико" мгновенно собрался и развеял радость конкурентов. Массированная атака закончилась тем, что Жоау Феликс с левого края штрафной зоны прострелил параллельно линии ворот, а Луис Суарес на дальней штанге забил победный гол. Уже позже мог забить и Феликс (чудом промахнулся после паса Суареса), но Симеоне призвал подопечных в первую очередь держать защиту. Важнее было во второй раз в этом матче не упустить минимальное преимущество, нежели нарастить отрыв.

В итоге, 2:1 и (+2) относительно "Реала" в турнирной таблице. С двумя матчами в запасе. И без Суперкубка в календаре. "Атлетико" – главный претендент на корону.

Примера. 17-й тур. Фактор Суареса в действии. Атлетико сохраняет лидерство - изображение 3

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Атлетико" 1:2
Голы: Аугусто Фелипе 84 (авт.) - Маркос Льоренте 41, Луис Суарес 90

"Алавес": Фернандо Пачеко, Виктор Лагуардия, Родриго Батталья, Эдгар Мендес (Лукас Перес 75), Дейверсон Брум (Хоселу 75), Флорьян Лежён, Хота Пелетейро, Мануэль Гарсия (Альберто Родригес 68), Хави Лопес Карбальо (Адриан Марин 89), Борха Сайнс (Луис Роха 68), Мартин Агиррегарибия Падилья

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Луис Суарес, Тома Лемар, Анхель Корреа (Жоау Феликс 62), Аугусто Фелипе (Ренан Лоди 87), Хосе Мария Хименес, Коке, Янник Феррейра Карраско (Сауль Ньигес 82), Марио Эрмосо, Шиме Врсалько

Предупреждения: Янник Феррейра Карраско 29, Луис Суарес 90+4
Удаление: Виктор Лагуардия 63

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В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
03.01.2021 в 20:41
А ведь Суарес сейчас мог бы за Барсу голы забивать. Блъ.. Куман - ВОН ИЗ БАРСЫ!
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
03.01.2021 в 19:50
Молодцы Атлетико и Суарес! Будем держать кулаки за этот коллектив.
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+2
0
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Loader (Днепр)
03.01.2021 в 19:22
Ну вот и славненько. Суарес в действии: гол + пас.
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
03.01.2021 в 20:32
Шо славненько? Любимый твой Куман позорно и подло избавился от этого превосходного игрока. А ты славненько... Ган@он твой Куман. А Суарес да, Суарес большой молодец! Рад за него! А мразям Бартомеу и Куману наше всеобщее болельщецкое презрение. Тьфу!
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0
-1
avatar
Loader (Днепр)
03.01.2021 в 20:56
Да ладно. Остро требовалась разгрузка ведомости и омоложение. Как клуб это сделал, другой вопрос. И это вопрос не к Куману. Понятно, что Суарес и тот же Видаль на игровую ситуацию повлияли бы. Но, с другой стороны, здоровые Дембеле, Фати, Пике, Роберто тоже могли бы многое пофиксить.
0
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