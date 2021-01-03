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Атлетик уволил Гаритано с поста главного тренера после победы

Испания
(1 голосов)

Болельщики недовольны игрой команды

Атлетик уволил Гаритано с поста главного тренера после победы
Новина українською

Официальный сайт ФК "Атлетик" уволил Гаиску Гаритано с поста главного тренера первой команды. Руководство "басков" также прекратило сотрудничество со штабом испанского специалиста.

Примечательно, что сегодня "Атлетик" обыграл "Эльче" в матче 17-го тура Ла Лиги, а после игры клуб обьявил об увольнении.

45-летний Гаритано работал в клубе с декабря 2018-го года. В прошлом сезоне Гаиска вывел "красно-белых" в финал Кубка Испании, который перенесли из-за пандемии коронавируса на апрель этого года.

На данный момент "Атлетик" имеет в своем активе 21 очко и идет на 9-м месте в турнирной таблице испанского первенства.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Гаиска Гаритано
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Источник:
ФК "Атлетик"

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