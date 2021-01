Месси достиг отметки в 750 матчей за Барсу. Только у Хави больше

В матче 17-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" играет на выезде против "Уэски".

Каталонцев на этот поединок в качестве капитана вывел Лионель Месси. Этот матч стал для аргентинского форварда 750-м в футболке "блауграны", а также 500-м в рамках чемпионата Испании.

За "Барсу" больше сыграл только бывший полузащитник Хави - у испанца 767 официальных игр в составе первой команды "сине-гранатовых", и в частности 505 в Ла Лиге.

Месси - первый не испанский игрок, который провел 500 матчей в элитном испанском футбольном дивизионе.

MILESTONE! Leo #Messi is making his 5️⃣0️⃣0️⃣th appearance in @LaLigaEN! ???? pic.twitter.com/EvSP8YC2cb