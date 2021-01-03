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Месси достиг отметки в 750 матчей за Барсу. Только у Хави больше
Поединок против "Уэски" стал для Лео 500-м в Ла Лиге
В матче 17-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" играет на выезде против "Уэски".
Каталонцев на этот поединок в качестве капитана вывел Лионель Месси. Этот матч стал для аргентинского форварда 750-м в футболке "блауграны", а также 500-м в рамках чемпионата Испании.
За "Барсу" больше сыграл только бывший полузащитник Хави - у испанца 767 официальных игр в составе первой команды "сине-гранатовых", и в частности 505 в Ла Лиге.
Месси - первый не испанский игрок, который провел 500 матчей в элитном испанском футбольном дивизионе.
MILESTONE! Leo #Messi is making his 5️⃣0️⃣0️⃣th appearance in @LaLigaEN! ???? pic.twitter.com/EvSP8YC2cb— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2021
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