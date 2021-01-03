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Месси достиг отметки в 750 матчей за Барсу. Только у Хави больше

Испания
(2 голосов)

Поединок против "Уэски" стал для Лео 500-м в Ла Лиге

Месси достиг отметки в 750 матчей за Барсу. Только у Хави больше
Новина українською

В матче 17-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" играет на выезде против "Уэски".

Каталонцев на этот поединок в качестве капитана вывел Лионель Месси. Этот матч стал для аргентинского форварда 750-м в футболке "блауграны", а также 500-м в рамках чемпионата Испании.

За "Барсу" больше сыграл только бывший полузащитник Хави - у испанца 767 официальных игр в составе первой команды "сине-гранатовых", и в частности 505 в Ла Лиге.

Месси - первый не испанский игрок, который провел 500 матчей в элитном испанском футбольном дивизионе.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (3)
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mafan (Рівне)
04.01.2021 в 00:20
Молодець. А рекорди поб'є. І Пеле обійде))
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oda1979 (Запорожье)
03.01.2021 в 23:44
ключевая фраза: у Хави больше.. Причем в футбольном смысле - точно!
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Alex_ForzaMilan (Київ)
03.01.2021 в 23:23
Класно придумали стенд. В кінці сезону вийде на 1-ше місце - обійде Хаві.
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