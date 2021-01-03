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Зозуля провел первый матч после коронавируса

Испания
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Не играл месяц

Зозуля провел первый матч после коронавируса
Новина українською

Украинский форвард Роман Зозуля сегодня впервые вышел на поле после выздоровления от COVID-19.

В матче 20-го тура Сегунды его "Альбасете" принимал "Малагу", и встреча закончилась вничью 1:1. Роман появился на поле на 85-й минуте, когда все голы были уже забиты.

До этого 31-летний воспитанник "Динамо" последний раз выходил на поле еще 6 декабря с "Жироной" (0:2). Текущий сезон Зозуля в актив занести не может - в 18 матчах у него лишь 1 гол, да и тот с пенальти.

"Альбасете" после 20 туров Сегунды устроился на последнем месте. От спасительной 18-й строчки его отделяют 4 очка.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете коронавирус
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