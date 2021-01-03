Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зозуля провел первый матч после коронавируса
Не играл месяц
Украинский форвард Роман Зозуля сегодня впервые вышел на поле после выздоровления от COVID-19.
В матче 20-го тура Сегунды его "Альбасете" принимал "Малагу", и встреча закончилась вничью 1:1. Роман появился на поле на 85-й минуте, когда все голы были уже забиты.
До этого 31-летний воспитанник "Динамо" последний раз выходил на поле еще 6 декабря с "Жироной" (0:2). Текущий сезон Зозуля в актив занести не может - в 18 матчах у него лишь 1 гол, да и тот с пенальти.
"Альбасете" после 20 туров Сегунды устроился на последнем месте. От спасительной 18-й строчки его отделяют 4 очка.
Популярное сейчас
- Абада прислал Динамо отредактированную версию контракта. Шансы на переход игрока в киевский клуб уменьшились
- Зинченко оформил предголевую передачу в матче против Челси
- Тренер Металлиста 1925: Игроки хотят большую зарплату и выбирают лучшие для себя варианты. Некоторые могут отказаться в последний день
- Атлетико возвращает первое место. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии