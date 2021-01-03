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Примера. 17-й тур. Уэска - Барселона 0:1. Не заметили, но не избили

Испания
(1 голосов)

Легкая победа команды Кумана

Примера. 17-й тур. Уэска - Барселона 0:1. Не заметили, но не избили
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Проходные матчи для чемпионата Испании – редкость. Здесь даже аутсайдеры научились огрызаться и иногда до крови ранят грандов и претендентов на чемпионство. Конечно, никто не отменял такую ​​футбольную характеристику как класс и, соответственно, победы на классе. Но когда в течение шестидесяти минут одна из команд не наносит ни одного удара в направлении ворот, то ее можно переиграть на голых мячах. Малой кровью.

Примера. 17-й тур. Уэска - Барселона 0:1. Не заметили, но не избили - изображение 1

Так сегодня было в противостоянии между "Уэской" и "Барсой". Хозяева до 60-й минуты "создали" лишь один опасный момент – когда Серхио Бускетс сбрасывал мяч в направлении собственных ворот, а тер Штеген вынужден был отводить угрозу головой.

И смех, и грех... Настоящий же момент "Уэска" создала после часа игры, когда Рафа Мир пятой подсекал мяча после передачи от углового флажка. Это был первый удар в направлении ворот, в створ ворот и первая (и последняя) претензия на гол от хозяев. У "Барсы" до этого было достаточно возможностей, чтобы заблаговременно закрыть игру.

Примера. 17-й тур. Уэска - Барселона 0:1. Не заметили, но не избили - изображение 2

Ударов было около двадцати – нет смысла перечислять все. Дембеле, Пьянич, Брайтвайт, Педри и Альба... Но заправлял балом, конечно же, Лионель Месси. В течение целого матча он около десяти раз целил в створ ворот Фернандеса, однако важнейшее его действие – не удар, а передача. Идеальная передача на де Йонга, после которой нидерландскому полузащитнику осталось лишь легким прикосновением направить мяч мимо голкипера.

"Барса" должна была забивать больше. Усман Дембеле, в предыдущем туре проявивший себя весьма хорошо, сегодня почти не приносил пользы команде и завершал матч с привкусом недосказанности из-за потерянного супер-шанса. Гризманну десяти минут не хватило для чего-то существенного, а Месси в конце просто наслаждался моментом – выходом на второе место в списке гвардейцев "Барсы" за всю историю.

Легкий матч для фаворита. То, что надо в условиях плотного графика.

Примера. 17-й тур. Уэска - Барселона 0:1. Не заметили, но не избили - изображение 3

Уэска. "Эль Алькорас"
"Уэска" - "Барселона" 0:1
Гол: Френки де Йонг 27

"Уэска": Альваро Фернандес, Пабло Инсуа, Педро Москера, Рафаэль Мир, Хавьер Галан, Хорхе Пулидо (Хуан Карлос 72), Хави Онтиверос , Микель Рико (Идрисса Думбия 65), Димитриос Сиовас, Хайме Сеоане (Давид Феррейро 72), Серхио Гомес (Синдзи Окадзаки 72)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Оскар Мингеза Гарсия 75), Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич 75), Лионель Месси, Усман Дембеле, Педри , Хорди Альба, Мартин Брайтвайт (Антуан Гризманн 81), Френки де Йонг, Рональд Араужо

Предупреждение: Хави Онтиверос 84

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Уэска (Испания)
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Комментарии (4)
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mafan (Рівне)
04.01.2021 в 00:16
Семйон, ти матч дивився???? Ну ти кінь в польто!!Нічого собі легка перемога)) Та в Уески були моменти і тисла, хоч і відрізками, але тисла. Це ти маубтть лише в талицю дивишся і бачиш: ааа останнє місце, нащо цей матч дивитися. Ти б краще проаналізував, чому в 2 таймі розтанув та щез Братвайт. Чому сраному хвостику Грізману 10 хв не вистачило на заплітання косичок. Чому П'яні не заведе косички як Грізман. Спец, блін, спортивний журналіст називається.
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-3
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Spokoyno (Киев)
04.01.2021 в 00:06
ШО ТО БУЛО Вимучили чи голкіпер гостей стрибнув вище голови? Знов видно, що Мессі після літніх розборок не виходить з побажанням "порвати за Барселону" суперника На превеликий жаль команда "підтримує свого лідера" І де тренер зі швайкою Знов Бр... суцільне бр... Добре що здебільшого грали на чужий половині поля і захисту гостей не довелось себе проявити. Може самому Ліонелю свій ювілей треба було більш гучною... розгромною перемогою відсвяткувати. Але перемога є. В трійку попадемо, а далі скільки сил (у т.ч. суддівських) у столичних буде.
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0
-2
Algrab (Костопiль)
03.01.2021 в 23:53
"Блискуча" перемога над " перлиною" іспанського футболу...Блін, а я все ж таки сподівався , що Уеска виграє 2-1...
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mafan (Рівне)
04.01.2021 в 00:18
Ти ще тут? От їхав би в Сарни які чи Олександрію, там лікують - в Сарнах є психоневрологічна лікарня, а в Олександрії класні санаторії для тих, хто має певні фізичні та психологічні обмеження. Заздрість та злобу треба лікувати, бо це як понос - спокою не дає.
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