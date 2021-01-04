Тотальное преимущество и тотальная не реализация. Уэска - Барселона 0:1. Обзор матча и видео гола

"Барселона" взяла три очка, владея на поле "Уэске" тотальным преимуществом. Проблема в том, что каталонцы в течение матча не реализовали множество голевых моментов. Все решил один результативный удар, оформленный Френки де Йонгом после гениальной передачи Лео Месси.

Аргентинец, кстати, вышел на второе место в списке исторических гвардейцев "Барселоны". Смотрите, как развивались события в матче 17-го тура Ла Лиги, в видеообзоре.

Уэска. "Эль Алькорас"

"Уэска" - "Барселона" 0:1

Гол: Френки де Йонг 27