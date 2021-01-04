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Тотальное преимущество и тотальная не реализация. Уэска - Барселона 0:1. Обзор матча и видео гола
Уэска - Барселона ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 03.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" взяла три очка, владея на поле "Уэске" тотальным преимуществом. Проблема в том, что каталонцы в течение матча не реализовали множество голевых моментов. Все решил один результативный удар, оформленный Френки де Йонгом после гениальной передачи Лео Месси.
Аргентинец, кстати, вышел на второе место в списке исторических гвардейцев "Барселоны". Смотрите, как развивались события в матче 17-го тура Ла Лиги, в видеообзоре.
Уэска. "Эль Алькорас"
"Уэска" - "Барселона" 0:1
Гол: Френки де Йонг 27
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