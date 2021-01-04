Экс-тренер Валенсии встал у руля Атлетика из Бильбао

Пресс-служба басков сообщает, что новым наставником "Атлетика" стал Марселино Гарсия Тораль – 55-летний испанский специалист подписал трудовой договор с клубом до 30 июня 2022 года. Ранее коллектив возглавлял Гаиска Гаритано.

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ℹ Agreement in principle for Marcelino García Toral to coach Athletic until June 2022.#AthleticClub ????https://t.co/0l0T31BvFO — Athletic Club (@Athletic_en) January 3, 2021

Напомним, в сентябре 2020-го Марселино был уволен из "Валенсии", с которой успешно работал на протяжении двух сезонов. С того времени он находился без работы. Ранее он трудился в "Расинге", "Севилье" и "Вильярреале".

Клуб из Бильбао неважно начал сезон и сейчас идет на девятой позиции (6 побед, 3 ничьи и 8 поражений).