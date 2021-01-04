Лидерский характер и фактор Суареса. Алавес - Атлетико 1:2. Обзор матча и видео голов

Непростым оказался матч 17-го тура для лидера Примеры. Но трудности возникли из-за легкомысленности самих мадридцев – не иначе. "Атлетико" забил первый гол в конце тайма, а с середины второй половины встречи играл в большинстве. Однако не снял вопрос о победителе, позволив "Алавесу" вернуться в игру.

Поэтому пришлось демонстрировать характер. И здесь уже на передовой план вышел никто другой, а Луис Суарес, который отлично вписался в структуру команды Диего Симеоне и показывает классный футбол. Это уже девятый результативный удар уругвайца в этом розыгрыше Ла Лиги – он делит лидерство с Херардом Морено и Яго Аспасом.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 17-го тура чемпионата Испании.

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Атлетико" 1:2

Голы: Аугусто Фелипе 84 (авт.) - Маркос Льоренте 41, Луис Суарес 90