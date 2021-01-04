В Барсе Диего был хорош. Все испортили кокаин, гепатит, травмы и любовь к ночной жизни

Считается, что Диего Армандо Марадона провалился в "Барселоне". На самом деле это не совсем так – как минимум, до своей жуткой травмы он был реально хорош, демонстрировал магию и вызывал всеобщее восхищение. Его карьеру в столице Каталонии сгубили неочевидные, не футбольные причины.

Давайте разбираться.

Противостояние с президентом и местной прессой

Президент "Барсы" Хосеп Луис Нуньес, вошедший в историографию каталонского клуба под многое объясняющим прозвищем "Император", совершил рекордный на тот момент трансфер в истории футбола (8 млн долларов) – и предсказуемо ожидал отдачи.

Сначала все было прекрасно: Марадона быстро стал идолом на "Камп Ноу", но в декабре у него обнаружили гепатит. Впрочем, вернувшись, Эль Диего помог блаугранас выиграть Кубок Испании и Кубок испанской лиги: это суммарные три матча против мадридского "Реала". Гол на "Бернабеу" оказался настолько прекрасен (Марадона обыграл вратаря и сделал гениальную паузу, во время которой защитник соперника врезался в штангу, а затем закатил мяч в пустые ворота), что десятому номеру "Барсы" аплодировал вражеский стадион.

Проблемы начались летом 1983-го. Марадона приехал в клубный офис за паспортом (да, тогда они хранились у работодателя), чтобы отправиться на прощальный матч Пауля Брайтнера. "Ты не поедешь на прощальный матч футболиста, который выступал за "Реал", - жестко высказался Нуньес. Марадона матерился, громко стучал по столу, обозвал президента "гомиком-педофилом" (впоследствии эту свежую мысль он продублирует в автобиографии), и даже в порыве гнева уронил на пол Трофей Тересы Эрреры – минорный кубок, который на каждой предсезонке разыгрывает "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Но все оказалось тщетно: Марадону не отпустили.

Нуньес решил показать своей звезде, где раки зимуют, и каталонская пресса, подотчетная "Императору", стала уничтожать Эль Диего. Газеты писали, что он получает огромные деньги, но при этом ведет слишком разгульную жизнь, и аргентинца заботят только свои собственные достижения, а не командные дела. Каталонская пресса всегда имела сильное воздействие на умы болельщиков, поэтому инчас "Барсы" начали относиться к Марадоне куда как более холодно, а однажды даже освистали. В ответ на это Эль Диего погрозил трибунам кулаком, что, конечно же, было лишним.

Травматичные бойни с "Атлетиком"

Марадона провел на "Камп Ноу" два сезона, 1982/83 и 1983/84 – и оба раза чемпионом страны становился "Атлетик" из Бильбао: жесткая, силовая, колючая, крайне неприятная команда для любого соперника.

Осенью 1983-го года "Барселона" принимала "Атлетик". Наставник каталонцев, великий романтик Сесар Луис Менотти, сравнивал этот поединок с битвой двух стихий, имеющих разное природное происхождение. "Барса" выиграла 4:0, но на 59-й минуте защитник басков Андони "Мясник" Гойкоэчеа, охотившийся за аргентинцем весь матч, грубейшим приемом сломал Марадоне лодыжку (отметим, что за это Гойкоэчеа получил только желтую карточку). Фол спровоцировал широкомасштабную драку, в которой поучаствовали футболисты обеих команд, включая и тех, которые находились на скамейке запасных.

На следующий день испанская пресса выходила с заголовками: "А нужен ли нам такой чемпион?", имея в виду нарочитую грубость игроков "Атлетика", но "Барселоне" это не помогло: Марадона предварительно выбыл на шесть месяцев…

…а вернулся через 4. В финале Кубка Испании на "Сантьяго Бернабеу" сине-гранатовым снова противостоял "Атлетик". Марадону на этот раз опекал не Андони Гойкоэчеа, а его напарник по центру обороны Хесус Иньиго Лисерансу по прозвищу "Рокки" - и, надо сказать, делал это максимально грубыми методами. Эль Диего до последнего держал себя в руках, дабы не получить красную карточку, но "Барса" уступила 0:1, и сдерживать себя больше было незачем. После финального свистка аргентинец сразу же с кулаками набросился на полузащитника "Атлетика" Мигеля Анхеля Солу, который не принимал участия в игре, но активно выкрикивал со скамейки оскорбления в адрес Диего, называя десятого номера "карликом" - при этом сам Сола был выше Марадоны только на 2 см.

В общем, снова началась драка, в которой принимали участие вообще все, включая даже представителей тренерского штаба. Дошло до того, что утонченный интеллигент Сесар Луис Менотти кинулся в гущу боя, дабы защитить своих игроков.

В качестве зачинщика инцидента Марадона получил 3 месяца дисквалификации, и "Барса", устав от постоянных скандалов с участием своей главной звезды, выставила аргентинца на трансфер.

Жизнь рок-звезды

"Обычно профессиональные футболисты ложатся спать в десять часов вечера, - вспоминает Сесар Луис Менотти, - Диего же в это время только начинал разгон. Я приезжал к нему домой несколько раз, в разное время, и у него всегда было полно народу: кто-то выпивал на кухне, кто-то трахался в спальне".

В Каталонии рядом с Марадоной, человеком довольно простым, но в то же время достаточно щедрым, сразу же появились темные личности и так называемые "профессиональные друзья" (такая же свита сейчас, к примеру, окружает Неймара), не оставлявшие его ни днем, ни ночью. Марадона закатывал бешеные вечеринки, покупал дорогущие машины, которые потом дарил "друзьям", и вообще, вел настолько разгульную жизнь, что при своей космической заработной плате покидал "Барселону" практически банкротом – даже пришлось заложить дом.

Именно это окружение и подсадило его на кокаин – считается, что это произошло, когда Диего восстанавливался после травмы лодыжки. Наркотическое пристрастие позже он прокомментировал в своем неподражаемом стиле: "Принимая кокаин, я давал соперникам шанс". Данная сентенция, впрочем, не отменяет другого факта: вернувшись после травмы, Марадона зачастую выглядел грузным и растренированным.

Несмотря на то, что Марадона приехал в каталонскую столицу со своей гражданской женой Клаудией, его постоянно преследовали "охотницы" - красивые девушки, гоняющиеся за звездами, мечтающие получить за секс финансовые преференции (взглянув на нынешний инстаграм, понимаешь, что ничего не изменилось, не так ли?). Эль Диего часто отправлял Клаудию в Аргентину, повидаться с родственниками, после чего уходил в громко обсуждаемые прессой секс-трипы.

Все эти проблемы, в конечном счете, и не позволили робкому чувству, вспыхнувшему между Диего Армандо Марадоной и ФК "Барселона", перерасти в полноценный роман.