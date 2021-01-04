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Куман: Барселоне не хватает девятки

Испания
(1 голосов)

Рональд на связи

Куман: Барселоне не хватает девятки
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги матча 17-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0). Цитируют наставника "сине-гранатовых" издания AS и Marca.

"Важный результат. Мы настроены побеждать в гостях. Я доверяю каждому своему футболисту. На острие у нас есть Брайтвайт и Гризманн, но пока нам действительно не хватает "девятки". Нет, это никак не связано с заменой Антуана".

"Сейчас очень много матчей, нам нужны футболисты. Исполнитель на острие нужен для конкуренции и голов".

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
AS

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Комментарии (4)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 12:41
"Зараз дуже багато матчів, нам потрібні футболісти. Виконавець на вістрі потрібен для конкуренції і голів". і тут НЕДОРЕЧНО Луїс Суарес заколотив ДЕВ'ЯТИЙ гол за Атлетіко от кому не вистача дев'ятки...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 12:38
"Я довіряю кожному своєму футболістові." ... а Луїс Суарес тоді що своїм не був...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 12:36
Алло рональд ти на зв'язку не вистачає мізків поставити яскраву атакуючу і головне ЕФЕКТивну гру блаугранас тому як констатація доконаного факту ти й Мессі з КО у дупі
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Барселиниус (землянин)
04.01.2021 в 12:33
Плохому тренеру всегда "девятки" не хватает..
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