Куман: Барселоне не хватает девятки

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги матча 17-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0). Цитируют наставника "сине-гранатовых" издания AS и Marca.

"Важный результат. Мы настроены побеждать в гостях. Я доверяю каждому своему футболисту. На острие у нас есть Брайтвайт и Гризманн, но пока нам действительно не хватает "девятки". Нет, это никак не связано с заменой Антуана".