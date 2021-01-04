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Куман: Барселоне не хватает девятки
Рональд на связи
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги матча 17-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0). Цитируют наставника "сине-гранатовых" издания AS и Marca.
"Важный результат. Мы настроены побеждать в гостях. Я доверяю каждому своему футболисту. На острие у нас есть Брайтвайт и Гризманн, но пока нам действительно не хватает "девятки". Нет, это никак не связано с заменой Антуана".
"Сейчас очень много матчей, нам нужны футболисты. Исполнитель на острие нужен для конкуренции и голов".
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Источник:AS
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Комментарии (4)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 12:41
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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