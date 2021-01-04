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Герой футбольного дня. Луис Суарес

Испания
(3 голосов)

Профессионал с большой буквы

Герой футбольного дня. Луис Суарес
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Гол и ассист Луиса Суареса в матче против "Алавеса" не войдут во всевозможные подборки на YouTube.

В них нету ничего сверхъестественного - уругваец сделал ровно то, что и должен был. В одном моменте тонко и своевременно подыграл партнеру, в другом - оказался в нужном месте в нужное время. По идее, так и должен играть качественный центрфорвард. Вот только получается далеко не у всех.

В текущем сезоне Суарес уже забил за "Атлетико" 9 голов в Примере. Это на один больше, чем у расхваленного мадридской прессой Карима Бензема, на два больше, чем у его друга Лионеля Месси, и на четыре больше, чем у Гризманна и Брейтуэйта вместе взятых, которые в текущем сезоне поочередно выходят в центре нападения "Барселоны".

При этом Рональд Куман на выходных объявил: "Нет, я не жалею, что отпустил Суареса. Я всегда подчеркивал его качества. Решение уже было принято клубом и им. Он работал со мной, чтобы получить игровое время, но его судьба оказалась другой. Вы не можете сравнивать нашу команду с "Атлетико". Я думаю, что есть другие способы выиграть матчи. Иногда из-за того, как они играют, достаточно забить один гол и выиграть игру. Для нас все иначе".

Ага, конечно. Видели мы этот "способ" против худшей команды Примеры "Уэски" в воскресенье. До штрафной соперника "Барса" доходит четко и даже местами красиво, а вот дальше сплошной Брейтуэйт. Передачу под удар отдать не на кого.

В прошлом сезоне похожие проблемы имел Диего Симеоне - его команде тоже с большим трудом давались голы. Диего Коста резко деградировал, и чтоб заполнить пустоту пришлось переводить в нападение номинального хавбека Маркоса Льоренте. Решение себя оправдало, парень заиграл, но этого было мало. "Матрасники" по итогам чемпионата забили меньше, чем "Гранада". Для борьбы за титулы нужен был еще один элемент - суперзвезда.

Не секрет, что Суарес не хотел уходить. Он очень сдружился с Месси за годы на "Камп Ноу" и полюбил Барселону. На прощальной пресс-конференции он не сдержался и заплакал от прилива сильных эмоций. Но Эль Пистолеро все же вытолкали, списав все на финансовый кризис и возраст. Можно подумать, цифры в паспорте что-то решают.

И вот прошла половина сезона, и мы можем подвести предварительные итоги. "Барса", простите, в заднице и рискует не попасть даже в ТОП-4, пока "Атлетико" возглавляет таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя на два очка и имея два (!) матча в запасе. Более того, впервые за много лет "Матрасники" забивают почти на уровне каталонцев - 29 против 30.

Не нужно быть звездой аналитики, чтобы увидеть - без Суареса этого рывка бы не случилось. Луис забивает из неочевидных положений - у него 9 голов при xG всего 6,3. По средним оценкам в WhoScored Эль Пистолеро входит в десятку лучших в Примере - у него 7,19 из 10. Выше среди "Матрасников" лишь Киран Триппьер - 7,28.

Легкость, с которой Суарес перестроился с комбинационного каталонского стиля на "стандартную" игру "Атлетико" завораживает. Сложно представить, что ему совсем скоро стукнет 34. Луис все еще игрок топ-уровня.

А Куман может говорить что угодно, наблюдая, как Гризманн на попадает по воротам с пяти метров. В конце концов, а что ему еще остается, кроме оправданий?

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона герой футбольного дня
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Комментарии (4)
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Muxtar (Днепр)
04.01.2021 в 12:53
Все эти диванные аналитики скромно умалчивают, как играл Суарес в Барсе в последние два сезона, сколько пользы он приносил команде. Знаменитые 8-2 кстати случились с Суаресом на поле.Суаресу пора было уходить из Барсы, он там чересчур расслабился и обленился, особенно дружба с центральным игроком клуба этому поспособствовала как мне кажется. Я рад за него что он нашел новый вызов и снова заиграл на топ-уровне.И совсем другое дело, то КАК Суарес ушел из Барсы - это было мелко и подло по отношению к легенде клуба. Ну а то что клуб не разродился на нормальную замену ему - это вообще мрак. Как и все правление Бартомеу.
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usovvictor (Kharkov)
04.01.2021 в 12:30
...ну так и Шахтер играет - "до штрафной", дальше "каталонский" футбол... И нет ничего удивительного, что Куман избавился от казалось бы "неуравновешанного" игрока, ...да и на фоне как то и Месси выглядит неоднозначно. Ну а Атлетико давно ждал и нуждался в агрессивном игроке, т.к. Коста тем более последнее время находится в прострации. Так что Куман лишился еще одного звена, посчитав "агрессию" Суареса на поле (может и в быту) мешающую создать свою монополию в команде. В свое время у нас это тоже явно присутствовало у некоторых. Авторитет прежде всего - неважно, страдает от этого команда или нет.... Я даже рад за Атлетико, ему давно не хватает звездных побед в чемпионате...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 12:26
Барса у дупі Суарес з Атлетіко на вершині турніртаблиці яка ж все доля непередбачувана... а мало не забув куман з мессі і командою PORNOSTAR на дні ой не можу HALA MADRID
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Ovilly (Севастополь)
04.01.2021 в 12:26
чудовий матеріал! особливо про слова кумана та останній грі барси)
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