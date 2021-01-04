Marca: Барселона хотела подписать лидера Баварии, но не выдержала конкуренцию с мадридским Реалом

Испанское издание Marca утверждает, что мадридский "Реал" выиграл гонку за защитником мюнхенской "Баварии" Давидом Алабой. Австрийский исполнитель уже давно заявил о своем намерении покинуть Германию.

Контракт Давида истекает летом, по информации испанской прессы, он продолжит свою профессиональную карьеру в "Реале".

Как сообщает источник, "Барселона" ранее выбыла из борьбы за исполнителя – каталонцы не способны потянуть данный трансфер финансово. Теперь "сине-гранатовые" хотят сосредоточиться на возвращении Эрика Гарсии. Поспорят с "меренгами" за Алабу "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".