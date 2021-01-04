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Marca: Барселона хотела подписать лидера Баварии, но не выдержала конкуренцию с мадридским Реалом

Испания
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"Сливочные" остаются главными претендентами на футболиста мюнхенцев

Marca: Барселона хотела подписать лидера Баварии, но не выдержала конкуренцию с мадридским Реалом
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Испанское издание Marca утверждает, что мадридский "Реал" выиграл гонку за защитником мюнхенской "Баварии" Давидом Алабой. Австрийский исполнитель уже давно заявил о своем намерении покинуть Германию.

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Контракт Давида истекает летом, по информации испанской прессы, он продолжит свою профессиональную карьеру в "Реале".

Как сообщает источник, "Барселона" ранее выбыла из борьбы за исполнителя – каталонцы не способны потянуть данный трансфер финансово. Теперь "сине-гранатовые" хотят сосредоточиться на возвращении Эрика Гарсии. Поспорят с "меренгами" за Алабу "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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