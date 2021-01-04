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Хочет получать больше Рамоса. Реал и Алаба пока не могут договориться о трансфере

Испания
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Может австриец хочет в более богатый клуб?

Хочет получать больше Рамоса. Реал и Алаба пока не могут договориться о трансфере
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" - главный претендент на Давида Алабу, который покинет "Баварию" следующим летом. Уже сейчас "сливочные" ведут переговоры с агентом игрока.

По данным Goal, сейчас между сторонами лишь одно препятствие - вопрос по зарплате. Австриец может прийти в клуб в качестве свободного агента и хочет получать "чистыми" 13 миллионов.

Это создаст мадридцам трудности, ведь даже Серхио Рамос получает меньше. К тому же, недавно клуб сократил зарплаты своим игрокам.

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Отметим, что также Алаба имеет предложения от "Ман Сити", "МЮ", "Челси" и "Барселоны".

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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