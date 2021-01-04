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Хочет получать больше Рамоса. Реал и Алаба пока не могут договориться о трансфере
Может австриец хочет в более богатый клуб?
Мадридский "Реал" - главный претендент на Давида Алабу, который покинет "Баварию" следующим летом. Уже сейчас "сливочные" ведут переговоры с агентом игрока.
По данным Goal, сейчас между сторонами лишь одно препятствие - вопрос по зарплате. Австриец может прийти в клуб в качестве свободного агента и хочет получать "чистыми" 13 миллионов.
Это создаст мадридцам трудности, ведь даже Серхио Рамос получает меньше. К тому же, недавно клуб сократил зарплаты своим игрокам.
Отметим, что также Алаба имеет предложения от "Ман Сити", "МЮ", "Челси" и "Барселоны".
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