Примера. 17-й тур. Валенсия едва не проиграла Кадису

"Валенсия" крепкая и неуступчивая в борьбе с фаворитами, однако когда нужно действовать с позиции силы – возникают проблемы. Результата нет – только одна победа в последних двенадцати турах опустила "летучих мышей" в зону вылета. Теперь важно там не увязнуть, однако поединок с "Кадисом" показал, что "Валенсия" будет мучиться. От самобытного футбола "Лос Чес" очень далеки.

Преимущество во владении мячом практически не приносило "Валенсии" дивидендов в первом тайме. По факту обе команды нанесли одинаковое количество ударов по воротам, хотя "Кадис" играл без мяча. Возможно, удары Фали, Фернандеса и Кала были не такими опасными, как выстрелы Черышев, Ли Кан Ина и Гомеса, однако гости не были под давлением и напряжением.

"Кадис" и во втором тайме не отставал от "Валенсии". Было понятно, что решение отдать мяч сопернику – это часть стратегии. Гости хорошо распоряжались теми возможностей, которые возникали во время быстрого перехода от обороны к атаке. В конце концов, одна из вылазок на чужую половину поля принесла шикарный результат: Эспино отпасовал с фланга, рикошетом от Санмартина мяч оказался на ноге у Лосано, который отлично пробил в падении через себя.

Естественно, дальше "Валенсия" еще увеличила свое время пребывания на чужой половине поля. Дальний удар Солера не стал неожиданностью для голкипера, а вот Макси Гомес из вратарской зоны не промахнулся – 1:1. Повезло "Валенсии", что перед тем Лосано попал в штангу и не удвоил преимущество "Кадиса".

Пожалуй, заслуженная для обеих команд ничья. Но как же трудно "Валенсии". Это будет сезон страданий.

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Кадис" 1:1

Голы: Максимилиано Гомес 79 - Энтони Лосано 58

"Валенсия": Хауме Доменек, Тьерри Корреа, Кевин Гамейро (Ли Кан Ин 26), Денис Черышев (Ману Вальехо 64), Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Даниэль Васс (Рубен Собрино 76), Максимилиано Гомес, Юнус Муса (Алекс Бланко 64), Уго Санмартин, Карлос Солер

"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон, Фали Хименес, Энтони Лосано (Альваро Хименес 73), Хуан Торрес Кала, Алекс Фернандес (Альберто Переа 89), Альваро Негредо (Филип Малбашич 73), Педро Алькала, Исаак Каркелен, Альфонсо Эспино, Хайро Искьердо (Карлос Акапо 46)

Предупреждения: Денис Черышев 16, Уго Санмартин 18 - Энтони Лосано 36, Альваро Негредо 69