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Барселона сообщила о двух случаях коронавируса в клубе
В команде инфекции нет
Пресс-служба "Барселоны" сообщает, что положительные тесты на COVID-19 были сданы двумя сотрудниками клуба. Утренняя тренировка подопечных Кумана отменена. Клуб уже проинформировал представителей органов спорта и здравоохранения страны.
Сегодня в первой половине дня вся команда пройдет дополнительное тестирование. Отметим, что пресс-конференция Рональда будет перенесена на более позднее время.
Напомним, "Барселона" занимает пятую позицию в турнирной таблице Ла Лиги (28 очков). Отрыв от лидера чемпионата, мадридского "Атлетико", составляет 10 зачетных пунктов. Завтра, 6 января, каталонцы должны сыграть с "Атлетиком" из Бильбао.
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