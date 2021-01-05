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Барселона сообщила о двух случаях коронавируса в клубе

Испания
(1 голосов)

В команде инфекции нет

Барселона сообщила о двух случаях коронавируса в клубе
Новина українською

Пресс-служба "Барселоны" сообщает, что положительные тесты на COVID-19 были сданы двумя сотрудниками клуба. Утренняя тренировка подопечных Кумана отменена. Клуб уже проинформировал представителей органов спорта и здравоохранения страны.

Сегодня в первой половине дня вся команда пройдет дополнительное тестирование. Отметим, что пресс-конференция Рональда будет перенесена на более позднее время.

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Напомним, "Барселона" занимает пятую позицию в турнирной таблице Ла Лиги (28 очков). Отрыв от лидера чемпионата, мадридского "Атлетико", составляет 10 зачетных пунктов. Завтра, 6 января, каталонцы должны сыграть с "Атлетиком" из Бильбао.

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В статье: Барселона коронавирус
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Источник:
FCB

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
05.01.2021 в 09:54
Неудели льоньчик.?
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0
-1
Баунецкий Домж
05.01.2021 в 10:13
Что тебе Месси должен уделить? :)
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0
0


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