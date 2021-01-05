Барселона сообщила о двух случаях коронавируса в клубе

Пресс-служба "Барселоны" сообщает, что положительные тесты на COVID-19 были сданы двумя сотрудниками клуба. Утренняя тренировка подопечных Кумана отменена. Клуб уже проинформировал представителей органов спорта и здравоохранения страны.

Сегодня в первой половине дня вся команда пройдет дополнительное тестирование. Отметим, что пресс-конференция Рональда будет перенесена на более позднее время.

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Напомним, "Барселона" занимает пятую позицию в турнирной таблице Ла Лиги (28 очков). Отрыв от лидера чемпионата, мадридского "Атлетико", составляет 10 зачетных пунктов. Завтра, 6 января, каталонцы должны сыграть с "Атлетиком" из Бильбао.