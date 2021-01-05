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Летучие мыши над пропастью. Валенсия - Кадис 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Валенсия - Кадис, чемпионат Испании, 4 января 2020
Вашему вниманию видео обзор последнего матча 17-го тура чемпионата Испании, в котором Валенсия принимала Кадис. Летучие мыши до этой игры не могли выиграть в семи поединках подряд, однако прервать серию не удалось и на этот раз. Более того, Валенсии пришлось отыгрываться - на гол Лосано ответил Максимилиано Гомес. Таким образом, по итогам тура команда Хавьера Гарсии опустилась в зону вылета испанской Ла Лиги.
Испанская Ла Лига. 17-й тур
Валенсия - Кадис 1:1
Голы: Гомес 79 - Лосано 58
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