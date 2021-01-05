Летучие мыши над пропастью. Валенсия - Кадис 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор последнего матча 17-го тура чемпионата Испании, в котором Валенсия принимала Кадис. Летучие мыши до этой игры не могли выиграть в семи поединках подряд, однако прервать серию не удалось и на этот раз. Более того, Валенсии пришлось отыгрываться - на гол Лосано ответил Максимилиано Гомес. Таким образом, по итогам тура команда Хавьера Гарсии опустилась в зону вылета испанской Ла Лиги.

Испанская Ла Лига. 17-й тур

Валенсия - Кадис 1:1

Голы: Гомес 79 - Лосано 58