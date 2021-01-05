  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Летучие мыши над пропастью. Валенсия - Кадис 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Летучие мыши над пропастью. Валенсия - Кадис 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Валенсия - Кадис, чемпионат Испании, 4 января 2020

Летучие мыши над пропастью. Валенсия - Кадис 1:1. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор последнего матча 17-го тура чемпионата Испании, в котором Валенсия принимала Кадис. Летучие мыши до этой игры не могли выиграть в семи поединках подряд, однако прервать серию не удалось и на этот раз. Более того, Валенсии пришлось отыгрываться - на гол Лосано ответил Максимилиано Гомес. Таким образом, по итогам тура команда Хавьера Гарсии опустилась в зону вылета испанской Ла Лиги.

Испанская Ла Лига. 17-й тур
Валенсия - Кадис 1:1
Голы: Гомес 79 - Лосано 58

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия Кадис Максимилиано Гомес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...