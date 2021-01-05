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С Миликом не получилось. Атлетико рассматривает четырех игроков на замену Косте
"Матрасники" изучают рынок
После досрочного ухода из "Атлетико" Диего Косты, мадридский клуб вышел на трансферный, пытаясь найти новую "девятку".
Вначале казалось, что клуб попытается подписать Аркадиуша Милика, но цена в 15 миллионов испанцев не устроила. Сейчас руководство "матрасников" рассматривает четырех кандидатов.
Среди них три игрока, которые сейчас играют в пределах Испании - Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад"), де Томас ("Эспаньол") и Лорен ("Бетис"). Четвертый, Седрик Бакамбу, сейчас выступает в Китае, но в свое время играл за "Вильярреал".
Также отметим, что "Атлетико" лидирует в Ла Лиге, опережая "Реал" на два очка. К тому же, у них в запасе еще две игры.
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