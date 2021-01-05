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С Миликом не получилось. Атлетико рассматривает четырех игроков на замену Косте

Испания
(1 голосов)

"Матрасники" изучают рынок

С Миликом не получилось. Атлетико рассматривает четырех игроков на замену Косте
UA-Футбол
Новина українською

После досрочного ухода из "Атлетико" Диего Косты, мадридский клуб вышел на трансферный, пытаясь найти новую "девятку".

Вначале казалось, что клуб попытается подписать Аркадиуша Милика, но цена в 15 миллионов испанцев не устроила. Сейчас руководство "матрасников" рассматривает четырех кандидатов.

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Среди них три игрока, которые сейчас играют в пределах Испании - Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад"), де Томас ("Эспаньол") и Лорен ("Бетис"). Четвертый, Седрик Бакамбу, сейчас выступает в Китае, но в свое время играл за "Вильярреал".

Также отметим, что "Атлетико" лидирует в Ла Лиге, опережая "Реал" на два очка. К тому же, у них в запасе еще две игры.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лорен Седрик Бакамбу Виллиан Жозе Рауль де Томас
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Источник:
AS

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