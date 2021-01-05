Серьезное падение Месси и Гризманна. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt обновил цены на футболистов испанской Ла Лиги. Пробежимся по самому интересному.

Наибольший рост своей стоимости показал вингер "Барселоны" Педри. 17-летний футболист вырос на 66 процентов и сейчас его цена равна 50 миллионам. К примеру, столько же стоят опытные Азар и Коутиньо. Также поднялись Оярсабаль (+10 миллионов) и Пау Торрес (+ 10 миллионов).

Рейтинг упавших в цене возглавляют игроки "Барселоны" - Лео Месси и Антуан Гризманн. Цена обоих снизилась на 20 миллионов евро. Если же брать стоимость футболистов в целом, то на вершине Жоау Феликс. Приводим первую десятку полностью :

Жоау Феликс ("Атлетико") - 100 миллионов Ян Облак ("Атлетико") - 90 миллионов Ансу Фати ("Барселона") - 80 миллионов Лионель Месси ("Барселона") - 80 миллионов Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - 75 миллионов Тибо Куртуа ("Реал") - 75 миллионов Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") - 70 миллионов Каземиро ("Реал") - 70 миллионов Рафаэль Варан ("Реал") - 70 миллионов Федерико Вальверде ("Реал") - 70 миллионов