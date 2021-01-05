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Серьезное падение Месси и Гризманна. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги

Испания
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Есть неожиданности

Серьезное падение Месси и Гризманна. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
UA-Футбол
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Авторитетный немецкий портал Transfermarkt обновил цены на футболистов испанской Ла Лиги. Пробежимся по самому интересному.

Наибольший рост своей стоимости показал вингер "Барселоны" Педри. 17-летний футболист вырос на 66 процентов и сейчас его цена равна 50 миллионам. К примеру, столько же стоят опытные Азар и Коутиньо. Также поднялись Оярсабаль (+10 миллионов) и Пау Торрес (+ 10 миллионов).

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Рейтинг упавших в цене возглавляют игроки "Барселоны" - Лео Месси и Антуан Гризманн. Цена обоих снизилась на 20 миллионов евро. Если же брать стоимость футболистов в целом, то на вершине Жоау Феликс. Приводим первую десятку полностью:

  1. Жоау Феликс ("Атлетико") - 100 миллионов
  2. Ян Облак ("Атлетико") - 90 миллионов
  3. Ансу Фати ("Барселона") - 80 миллионов
  4. Лионель Месси ("Барселона") - 80 миллионов
  5. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - 75 миллионов
  6. Тибо Куртуа ("Реал") - 75 миллионов
  7. Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") - 70 миллионов
  8. Каземиро ("Реал") - 70 миллионов
  9. Рафаэль Варан ("Реал") - 70 миллионов
  10. Федерико Вальверде ("Реал") - 70 миллионов
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В статье: Лионель Месси Рафаэль Варан Антуан Гризманн Тибо Куртуа Марк-Андре тер Штеген Карлос Каземиро Ян Облак Федерико Вальверде Микель Оярсабаль Жоау Феликс Ансу Фати Педри
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.01.2021 в 20:59
мессі четвертий... навіть Ансу Фаті перегнав вже його
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