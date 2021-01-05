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Кубок Испании. Второй раунд. Сельта и Хетафе сходят с дистанции
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Второй раунд Кубка Короля – это противостояние 56-и команд, разделенных на 28 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по одному матчу. Победитель проходит в следующий раунд, формат соревнований предусматривает дополнительное время и серию пенальти в случае ничейного исхода.
Стадия разбита на три игровых дня. Команды, представляющие элитный дивизион, обозначены символом *. Напротив же других команд в скобках указано, какой по рангу дивизион она представляет.
Пятое января
Есть сразу две сенсации. Сельта, которая очень сильно прибавила с приходом на тренерский мостик Эдуардо Кудета, вылетела от Ибицы, в прошлом году потрепавшей нервы Барсе. Но Ибица – это представитель третьего по рангу дивизиона, очень болезненное поражение для галисийцев. А Хетафе не устоял под натиском Кордобы, что также играет в Сегунде Б.
Ибица (ІІІ) – Сельта* 5:2
Голы: Серхи Кастел 12, 27, Хави Перес 28, Мау Молина (пен. 61), Родадо 90 - Санти Мина 78, Холсграв 87
Кордоба (ІІІ) – Хетафе* 1:0
Гол: Ледесма 6
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