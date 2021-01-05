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Куман: Гризманн? Мы проводим много матчей и не можем играть одним составом

Испания
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От француза ждали большего

Куман: Гризманн? Мы проводим много матчей и не можем играть одним составом
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассказал, почему Антуан Гризманн иногда перестал попадать в стартовый состав каталонцев.

"Я очень много разговариваю с Гризманном. Когда мы играем с тремя полузащитниками, то должны серьезно думать, кого использовать в атаке.

У нас есть в атаке Месси и Дембеле, которые сейчас в хорошей форме. "Барселона" проводит много матчей и мы не можем играть одним составом", - заявил Куман.

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В текущем сезоне на счету Гризманна 20 матчей, пять голов и две голевые передачи.

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В статье: Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона
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