"Он хочет закончить карьеру в Мадриде". Дани Себальос уверен, что Рамос продлит контракт с Реалом

Полузащитник "Реала" Дани Себальос, который в данный момент играет за "Арсенал", высказал свое мнение о Серхио Рамоса. Испанский капитан ведет переговоры о новом контракте со "сливочными".

"Сегодня я лично говорил с Рамосом - уверен, что он все-таки продлит контракт. Он хочет закончить свою карьеру в Мадриде", - заявил Себальос.

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Контракт центрбека истекает летом 2021-го года.