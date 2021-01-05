  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Он хочет закончить карьеру в Мадриде". Дани Себальос уверен, что Рамос продлит контракт с Реалом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Он хочет закончить карьеру в Мадриде". Дани Себальос уверен, что Рамос продлит контракт с Реалом

Испания
(1 голосов)

Главная сага последних дней

"Он хочет закончить карьеру в Мадриде". Дани Себальос уверен, что Рамос продлит контракт с Реалом
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Реала" Дани Себальос, который в данный момент играет за "Арсенал", высказал свое мнение о Серхио Рамоса. Испанский капитан ведет переговоры о новом контракте со "сливочными".

"Сегодня я лично говорил с Рамосом - уверен, что он все-таки продлит контракт. Он хочет закончить свою карьеру в Мадриде", - заявил Себальос.

Читайте такжеСМИ: Ман Сити рассматривает возможность подписания Серхио Рамоса

Контракт центрбека истекает летом 2021-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Даниель Себальос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...