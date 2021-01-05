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"Он хочет закончить карьеру в Мадриде". Дани Себальос уверен, что Рамос продлит контракт с Реалом
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Полузащитник "Реала" Дани Себальос, который в данный момент играет за "Арсенал", высказал свое мнение о Серхио Рамоса. Испанский капитан ведет переговоры о новом контракте со "сливочными".
"Сегодня я лично говорил с Рамосом - уверен, что он все-таки продлит контракт. Он хочет закончить свою карьеру в Мадриде", - заявил Себальос.
Контракт центрбека истекает летом 2021-го года.
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