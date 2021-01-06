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Куман составил список футболистов, которых он желает приобрести в январе в Барселону

Испания
(4 голосов)

Рональд работает

Куман составил список футболистов, которых он желает приобрести в январе в Барселону
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман сообщил, что составил список исполнителей, которых хотел бы видеть в клубе уже зимой. Цитирует голландца издание Marca.

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"Я составил список наших возможных слабых мест и игроков, которых было бы интересно привлечь в клуб. Любой тренер всегда смотрит на январь как на время, когда можно расширить состав за счет покупок. Я не исключение, но все зависит от руководства клуба".

Напомним, "Барселона" занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании (28 очков). От лидера, мадридского "Атлетико", "сине-гранатовые" отстают на 10 зачетных пунктов.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (6)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
06.01.2021 в 14:37
Кумане, витискай максимум з того, що є якщо звісно можеш...
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Будєм разбіратся (Київ)
06.01.2021 в 13:36
Селезньов і Мілевський. В Барси напад - слабке місце
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0
0
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Spokoyno (Киев)
06.01.2021 в 13:21
Чи є в ньому "головний тренер"? Перш за все його не вистачає в Барселоні.
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0
-1
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satellite (Харьков)
06.01.2021 в 12:56
Классный список,сказать нечего.......
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0
0
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Romerik (YNWA)
06.01.2021 в 12:32
Редактор, и ты считаешь это нормальным...Та ты жалкий желтогазетчик....И не больше...
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0
0
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Serega1111 (Киев)
06.01.2021 в 13:00
Он - жалкая, ничтожная личность)
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0
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