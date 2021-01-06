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Куман составил список футболистов, которых он желает приобрести в январе в Барселону
Рональд работает
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман сообщил, что составил список исполнителей, которых хотел бы видеть в клубе уже зимой. Цитирует голландца издание Marca.
"Я составил список наших возможных слабых мест и игроков, которых было бы интересно привлечь в клуб. Любой тренер всегда смотрит на январь как на время, когда можно расширить состав за счет покупок. Я не исключение, но все зависит от руководства клуба".
Напомним, "Барселона" занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании (28 очков). От лидера, мадридского "Атлетико", "сине-гранатовые" отстают на 10 зачетных пунктов.
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