Куман составил список футболистов, которых он желает приобрести в январе в Барселону

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман сообщил, что составил список исполнителей, которых хотел бы видеть в клубе уже зимой. Цитирует голландца издание Marca.

"Я составил список наших возможных слабых мест и игроков, которых было бы интересно привлечь в клуб. Любой тренер всегда смотрит на январь как на время, когда можно расширить состав за счет покупок. Я не исключение, но все зависит от руководства клуба".