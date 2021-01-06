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Атлетик - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Атлетик - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Это перенесенный матч второго тура чемпионата Испании. "Атлетик" примет "Барселону" аккуратно после смены тренера: Гаиска Гаритано был уволен, а на его место пришел Марселино Тораль.
Поединок состоится шестого января 2021 года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция поединка - платформа MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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