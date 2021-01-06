  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетик - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетик - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(2 голосов)

Атлетик - Барселона: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.01.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Атлетик - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Новина українською

Это перенесенный матч второго тура чемпионата Испании. "Атлетик" примет "Барселону" аккуратно после смены тренера: Гаиска Гаритано был уволен, а на его место пришел Марселино Тораль.

Поединок состоится шестого января 2021 года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция поединка - платформа MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...