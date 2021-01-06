  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона отдала хавбека в аренду в Хетафе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона отдала хавбека в аренду в Хетафе

Испания
(1 голосов)

Вновь будет набираться опыта

Барселона отдала хавбека в аренду в Хетафе
Новина українською

Полузащитник каталонской "Барселоны" Карлес Аленья покинет "сине-гранатовых" до конца сезона. 23-летний испанец проведет остаток кампании-2020/21 в "Хетафе".

Читайте такжеСерьезное падение Месси и Гризманна. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги

Об этом сообщает как пресс-служба "Барсы", так и Твиттер "городских". В июне этого года Карлес вернется в Каталонию, где у него останется еще один сезон по трудовому договору на "Камп Ноу".

В общей сложности воспитанник Ла Масии сыграл 43 поединка за первую команду "Барселоны" (3 гола). В рамках прошлого розыгрыша Аленья отправлялся в аренду в "Бетис".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона "Хетафе" Карлес Аленья Хетафе (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FCB

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...