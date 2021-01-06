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Барселона отдала хавбека в аренду в Хетафе
Вновь будет набираться опыта
Полузащитник каталонской "Барселоны" Карлес Аленья покинет "сине-гранатовых" до конца сезона. 23-летний испанец проведет остаток кампании-2020/21 в "Хетафе".
Об этом сообщает как пресс-служба "Барсы", так и Твиттер "городских". В июне этого года Карлес вернется в Каталонию, где у него останется еще один сезон по трудовому договору на "Камп Ноу".
В общей сложности воспитанник Ла Масии сыграл 43 поединка за первую команду "Барселоны" (3 гола). В рамках прошлого розыгрыша Аленья отправлялся в аренду в "Бетис".
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Источник:FCB
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