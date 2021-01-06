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Болельщики Реала выбрали двух футболистов, которых хотели бы видеть в случае ухода Рамоса

Испания
(1 голосов)

Достойный выбор

Болельщики Реала выбрали двух футболистов, которых хотели бы видеть в случае ухода Рамоса
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" пока не может договориться о новом контракте с Серхио Рамосом. Текущая сделка заканчивается летом 2021-го года.

Издание Marca провела опрос среди болельщиков "сливочных" на данную тему. 62 процента проголосовавших уверены, что клуб должен сделать все, чтобы оставить капитана.

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Также интересен выбор болельщиков на случай, если контракт продлен не будет. 37 процентов назвали приоритетным подписание Пау Торреса ("Вильярреал") и Давида Алабы ("Бавария"). Восемь процентов выбрали Упамекано, семь - де Лигта.

Ранее сообщалось, что Рамос заинтересовал "Ман Сити".

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В статье: Серхио Рамос Давид Алаба Реал (Мадрид) Пау Торрес
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Источник:
Marca

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