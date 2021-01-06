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Болельщики Реала выбрали двух футболистов, которых хотели бы видеть в случае ухода Рамоса
Достойный выбор
Мадридский "Реал" пока не может договориться о новом контракте с Серхио Рамосом. Текущая сделка заканчивается летом 2021-го года.
Издание Marca провела опрос среди болельщиков "сливочных" на данную тему. 62 процента проголосовавших уверены, что клуб должен сделать все, чтобы оставить капитана.
Также интересен выбор болельщиков на случай, если контракт продлен не будет. 37 процентов назвали приоритетным подписание Пау Торреса ("Вильярреал") и Давида Алабы ("Бавария"). Восемь процентов выбрали Упамекано, семь - де Лигта.
Ранее сообщалось, что Рамос
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