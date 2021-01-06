  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кубок Испании. Атлетико вылетает в 1/32-й финала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Испании. Атлетико вылетает в 1/32-й финала

Испания
(1 голосов)

Оглушительная сенсация

Кубок Испании. Атлетико вылетает в 1/32-й финала
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

1/32-я финала Кубка Испании (или второй раунд) уже преподнесла несколько сенсаций. В частности, с дистанции сошли "Сельта" и "Хетафе". Но самый громкий результат – это вылет лидера Ла Лиги и главного претендента на чемпионство "Атлетико".

Команда Диего Симеоне не справилась с представителем Сегунды Б (третий дивизион) "Корнельей". Решающим стал гол Альваро Хименеса на седьмой минуте. С 63-й минуты "Атлетико" из-за удаления Рикарда играл в меньшинстве, однако разница в классе между соперниками настолько велика, что красная карточка не может служить оправданием для фаворита.

С другой стороны, Диего Симеоне попытается найти позитив. Теперь он не будет отвлекаться от борьбы в Примере. По крайней мере, пока не возобновится Лига чемпионов. Тогда как конкуренты еще заняты в других внутренних турнирах.

Надо добавить, что "Атлетико" и в прошлом году бездарно "слился" с Кубка на одной из ранних стадий. Тогда "матрасники" проиграли "Культурал Леонесе". В целом же в Кубке Испании у "Атлетико" лишь одна победа в пяти последних матчах.

Кубок Испании. 1/32-я финала
"Корнелья" - "Атлетико" 1:0
Гол: Альваро Хименес 7

"Атлетико": Роман - Рикард Санчес, Фелипе, Хименес (Савич 11), Лоди - Сауль, Торрейра, Кондогбиа, Витоло (Сапоньич 65) - Феликс (Сориано 75), Корреа

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Кубок Испании
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
06.01.2021 в 22:05
это из разряда , когда обиженки звезды говорят, болельщикам, мол встаньте с дивана "выйдете и сыграйте лучше"... Ну вот, полуПрофики из испанских низов , вышли и обыграли САМОГО высокооплачиваемого тренера во всей Испании , с его практически полностью боевым составом, где вышел играть типок за СТО ДВАДЦАТЬ миллионов а полуПрофики мордой об газон отвозили их. У Атлетико за весь матч было полтора момента, да и то с натяжкой
Ответить
0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
06.01.2021 в 22:00
панове, ЧЕСНО й кому потрібний такий чемпіон який вилітає вже на першій стадії національного кубку мене просто вбило це "представником Сегнуди Б"
Ответить
0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
06.01.2021 в 22:03
я кажу про те, що звісно ЧЕМПІОНОМ буде один з мадридських грандів й тільки, бо усі інші вже фактично достроково зійшли з дистанції (хто Реал С, Вільярреал/Севілья?) тому чемпіонами 2020-2021 будуть РЕАЛісти
Ответить
0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
06.01.2021 в 21:58
"не впоралася з представником Сегнуди Б"
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
06.01.2021 в 21:57
Слив, к Диего не ходи.. Мудро.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...