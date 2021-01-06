Кубок Испании. Атлетико вылетает в 1/32-й финала

1/32-я финала Кубка Испании (или второй раунд) уже преподнесла несколько сенсаций. В частности, с дистанции сошли "Сельта" и "Хетафе". Но самый громкий результат – это вылет лидера Ла Лиги и главного претендента на чемпионство "Атлетико".

Команда Диего Симеоне не справилась с представителем Сегунды Б (третий дивизион) "Корнельей". Решающим стал гол Альваро Хименеса на седьмой минуте. С 63-й минуты "Атлетико" из-за удаления Рикарда играл в меньшинстве, однако разница в классе между соперниками настолько велика, что красная карточка не может служить оправданием для фаворита.

С другой стороны, Диего Симеоне попытается найти позитив. Теперь он не будет отвлекаться от борьбы в Примере. По крайней мере, пока не возобновится Лига чемпионов. Тогда как конкуренты еще заняты в других внутренних турнирах.

Надо добавить, что "Атлетико" и в прошлом году бездарно "слился" с Кубка на одной из ранних стадий. Тогда "матрасники" проиграли "Культурал Леонесе". В целом же в Кубке Испании у "Атлетико" лишь одна победа в пяти последних матчах.

Кубок Испании. 1/32-я финала

"Корнелья" - "Атлетико" 1:0

Гол: Альваро Хименес 7

"Атлетико": Роман - Рикард Санчес, Фелипе, Хименес (Савич 11), Лоди - Сауль, Торрейра, Кондогбиа, Витоло (Сапоньич 65) - Феликс (Сориано 75), Корреа