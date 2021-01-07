Кубковая стыдоба Симеоне. Как Атлетико из Кубка Короля вылетел. ВИДЕО

"Атлетико" лидирует в Примере и громко заявляет об амбициях бороться за корону испанского чемпионата. Однако в Кубке "матрасники" не смогли уйти от позора, уступив представителю третьего по рангу дивизиона "Корнелье".

"Атлетико" на протяжении поединка создал слишком мало, чтобы претендовать на успех. И это при условии, что играли звезды – Феликс, Сауль, Торрейра, Корреа и другие.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 1/32-й финала Кубка Короля.