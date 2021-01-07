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Кубковая стыдоба Симеоне. Как Атлетико из Кубка Короля вылетел. ВИДЕО
Корнелья - Атлетико ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.01.2021 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол
"Атлетико" лидирует в Примере и громко заявляет об амбициях бороться за корону испанского чемпионата. Однако в Кубке "матрасники" не смогли уйти от позора, уступив представителю третьего по рангу дивизиона "Корнелье".
"Атлетико" на протяжении поединка создал слишком мало, чтобы претендовать на успех. И это при условии, что играли звезды – Феликс, Сауль, Торрейра, Корреа и другие.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 1/32-й финала Кубка Короля.
Кубок Испании. 1/32-я финала
"Корнелья" - "Атлетико" 1:0
Гол: Альваро Хименес 7
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