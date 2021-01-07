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Близко к пределу желаний. Атлетик - Барселона 2:3. Обзор матча и видео голов

Испания
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Атлетик - Барселона ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.01.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Близко к пределу желаний. Атлетик - Барселона 2:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в этом сезоне провела уже немало невнятных поединков. Даже некоторые победы были получены при бледной и невыразительной игре. Однако в перенесенном матче второго тура было все иначе – нужный результат каталонцы добыли с хорошей игрой. Это примерно то, что хотел бы видеть в исполнении своих подопечных Рональд Куман всегда. Испортили дебют Марселино Торалю.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча второго тура Примеры.

Примера. 2-й тур
Атлетик - Барселона 2:3 (1:2)
Голы: Иньяки Уильямс (3), Муниаин (90) - Педри (14), Месси (38, 62)

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Чемпионат Испании
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