Близко к пределу желаний. Атлетик - Барселона 2:3. Обзор матча и видео голов

"Барселона" в этом сезоне провела уже немало невнятных поединков. Даже некоторые победы были получены при бледной и невыразительной игре. Однако в перенесенном матче второго тура было все иначе – нужный результат каталонцы добыли с хорошей игрой. Это примерно то, что хотел бы видеть в исполнении своих подопечных Рональд Куман всегда. Испортили дебют Марселино Торалю.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча второго тура Примеры.

Примера. 2-й тур

Атлетик - Барселона 2:3 (1:2)

Голы: Иньяки Уильямс (3), Муниаин (90) - Педри (14), Месси (38, 62)