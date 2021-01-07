Будущее Рамоса в Реале под большим вопросом

Клуб может прекратить сотрудничество с защитником сборной Испании Серхио Рамосом. Переговоры с футболистом затянулись. Дело в том, что клуб хочет сократить зарплату исполнителю, прежде чем он согласится на продления нового контракта. Рамос официально может стать свободным агентом по окончанию компании 2020/21, если стороны не договорятся.

На данный момент клуб хочет снизить зарплату и для всех игроков основной команды, чтобы предотвратить потерю доходов из-за COVID-19. Такие игроки, как Модрич и Лукас Васкес, также участвуют в ключевых переговорах о продлении контракта.

Сейчас зарплата Серхио Рамоса составляет 12 миллионов евро за сезон в "Реале", при этом предлагаемое сокращение идет на 1,2 миллиона евро от его годового дохода от клуба.

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Предложение по снижению заработной платы в целом было отвергнуто футболистами основного состава. Многие игроки знали, что клуб планирует купить Мбаппе и Камавингу. Если финансовые прогнозы "Реала" в кампании 2020/21 (с учетом того, что болельщики не вернутся на трибуны в этом сезоне) сбудутся, то клуб ожидает убытков в размере 91 миллиона евро. Напомним, что в текущем сезоне Серхио Рамос сыграл 13 матчей, забив 2 гола.