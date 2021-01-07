(Анти) Герой футбольного дня. Диего Симеоне

"Галерея ужасов", - так называют выступления "Атлетико" в Кубке Испании. В последних пяти матчах этого турнира Диего Симеоне добыл лишь одну победу. Из трех последних розыгрышей команду Диего Симеоне выбивали "Жирона", "Културал Леонеса" и "Корнелья".

"Жирона" победила благодаря большему количеству забитых на выезде голов – тогда турнир предусматривал по два матча на стадии. А вот "Леонеса" и "Корнелья" стыдили "Атлетико" уже после переформатирования. Календарь Кубка сделали менее громоздким, что дало больше шансов андердогам проявить себя.

Однако "Атлетико" безразлично, при каком формата и кому проигрывать. В прошлом году Леон (испанский город, который представляет "Културул Леонеса") праздновал победу три дня, а Диего Симеоне искал причины такого ужасного выступления. "Атлетико" был действительно не в лучшем состоянии, о чем свидетельствуют поражения от "Реала" в финале Суперкубка и болезненный конфуз в поединке с "Эйбаром" в Ла Лиге. Но сейчас "Атлетико" на ходу...

В течение сентября, октября, ноября, декабря и части января (более четырех месяцев плотного календаря) "Атлетико" проиграл лишь дважды – "Баварии" и "Реалу". У команды продолжалась историческая беспроигрышная серия в Ла Лиге, до сих пор продолжается серия лидерства в турнирной таблице. "Атлетико" на два очка опережает "Реал" и имеет два матча в запасе. Показывает стабильную игру, варьируя тактикой – как ни крути, а именно на "Ванда Метрополитано" сегодня базируется главный претендент на испанскую корону.

Но в Кубке повторилась история годичной давности... Даже хуже. В прошлом году "Атлетико" проиграл "Леонесе" в добавленное время, забил гол, создавал моменты, а вчерашнюю осечку как раз таки можно называть бездарной. Полтора момента за матч иначе как ужасом не назовешь. Притом, что "Атлетико" играл не совсем вторым составом: Корреа, Хименес, Сауль, Торрейра, Лоди – не последние в списке игроки "Атлетико". А Жоау Феликс – так и вообще самый дорогой футболист Ла Лиги.

Анализировать матч? "Атлетико" провалился. Нельзя рационально понять и объяснить ситуацию, когда одна из сильнейших команд планеты проигрывает представителю самого низкого профессионального дивизиона Испании (далее – региональный уровень). Показательными могут быть слова сегодняшнего антигероя, сказанные в прошлом году и вчера: "победа "Леонесы" / "Корнельи" – вполне заслуженная". Ни дать, ни взять.

В прошлом году принесение в жертву Кубка Испании никак не помогло "Атлетико" – других трофеев добыто не было. Посмотрим, что будет в этом сезоне.